Η ΕΛΛΑΔΑΡΑ πήρε μία μεγάλη νίκη μέσα στη Γερμανία (27/09, 0-1) έχοντας για… μπροστάρηδες δύο αμυντικούς «ογκόλιθους»!

Μια ΟΜΑΔΑΡΑ να έχεις… 1.000 μάτια να τη χαζεύεις! Η Εθνική πέτυχε μία τεράστια νίκη απέναντι στη Γερμανία (27/09, 0-1). Την πρώτη χρονικά απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα, που -μέχρι πρότινος- «έτρεχε» ένα σερί 10 αήττητων αναμετρήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, η έμπνευση του Δημήτρη Κουρμπέλη έβαλε την Ελλάδα σε θέση «οδηγού» και δεν βγήκε ποτέ από αυτή!

Σε μία εμφάνιση-όνειρο από όλους τους διεθνείς, αλλά δύο εξ αυτών «κατέστρεψαν» ό,τι έφτιαξε η Γερμανία στο επιθετικό της κομμάτι.

Οι δύο αμυντικοί «ογκόλιθοι» της Εθνικής

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κάνει «θόρυβο» με τις εμφανίσεις του στην Premier League.

Και έκανε ακόμα μεγαλύτερο στο τελευταίο ματς με τα γαλανόλευκα! Ο 23χρονος τερματοφύλακας ήταν πραγματικός «Κέρβερος» και δεν άφησε ποτέ την μπάλα να περάσει στα δίχτυα.

Τελείωσε την αναμέτρηση με πέντε επεμβάσεις, δύο από αυτές μέσα στη μεγάλη περιοχή, ενώ είχε και 1/1 επιτυχημένη έξοδο.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «καταστρέψει» 1.37 xGoals από τη Γερμανία και να έχει συνολική βαθμολογία 9.2 στο Sofascore! Τη μεγαλύτερη από όλους στον αγωνιστικό χώρο.

Πολύ κοντά του ήταν και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος με βαθμολογία 9.1, που είχε μία εξαιρετική εμφάνιση.

Ο ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ τελείωσε την αναμέτρηση με 88% ευστοχία στις μεταβιβάσεις του (21/24).

Παράλληλα είχε μία πάσα-κλειδί, ενώ είχε και 1/1 επιτυχημένη ντρίμπλα. Ωστόσο, τα σπουδαία ήταν στο αμυντικό κομμάτι.

Ο Έλληνας αμυντικός ήταν πραγματικά ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ! Είχε 3/3 κερδισμένα τάκλιν και 10/10 κερδισμένες μονομαχίες, 12 απομακρύνσεις και δύο επανακτήσεις της μπάλας.

Σε ένα πραγματικό masterclass από τους δύο ποδοσφαιριστές, που «κατέστρεψαν» ό,τι καλύτερο «έφτιαξαν» οι Γερμανοί.