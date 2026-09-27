«Αποστολή» στη Γερμανία για την Ελλάδα (27/09, 21:45), με την Εθνική να θέλει να «διαγράψει» την προϊστορία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες!

Το δεύτερο «τεστ» της Ελλάδας στο Nations League ξεκινάει σε λίγες ώρες. Η Εθνική, μετά την επική ανατροπή κόντρα στη Σερβία (24/09, 1-2), ψάχνει ακόμα μία νίκη.

Η «αποστολή» της εξαιρετικά δύσκολη, καθώς θα έχει απέναντί της τη Γερμανία (27/09, 21:45), που προσπαθεί να βρει τον «χαμένο εαυτό» της, με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο.

Σε μία αναμέτρηση, που αν η «γαλανόλευκη» θέλει να «διαγράψει» την προϊστορία της με τη Γερμανία, αφού τα αποτελέσματά της δεν είναι τα ιδανικά.

Σύμφωνα με το Transfermark τα «πεπραγμένα» ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχουν από το μακρινό 1960. Τότε, η Ελλάδα είχε ηττηθεί με 0-3 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από εκείνη τη φορά, έχουν υπάρξει ακόμα εννέα παρόμοιες συναντήσεις. Με την πιο πρόσφατη να είναι τον Ιούνιο του 2024 σε φιλική αναμέτρηση, με τη Γερμανία να κερδίζει ξανά.

Η Εθνική θα ψάξει στο Άουγκσμπουργκ, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία. Τι είναι αυτό; Μία νίκη!

Κι όμως, σε συνολικά 10 αναμετρήσεις απέναντι στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, δεν έχει «γευτεί» ποτέ τη χαρά μίας επικράτησης.

Οι νέοι «αυστηροί» κανόνες που έχει επιβάλλει ο Κλοπ στην αποστολή της Γερμανίας Η Ελλάδα βρίσκει απέναντί της μία «αλλαγμένη» Γερμανία (27/09, 21:45), καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ έχει βάλει από την αρχή τους κανόνες του.

Πιο συγκεκριμένα, η Γερμανία επτά νίκες, ενώ τρία ματς έληξαν ισόπαλα, ανεξάρτητα διοργάνωσης, με τη «γαλανόλευκη» να περιμένει τη στιγμή της.

Και μένει να φανεί αν αυτή θα είναι σε λίγες ώρες, για τη 2η αγωνιστική του Nations League, πριν επιστρέψει στη βάση της η Εθνική!

Δείτε ΕΔΩ όλες τις αναμετρήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία.