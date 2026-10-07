Η πρώτη αντίδραση των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών στη μεγαλύτερο «παράθυρο» για τις Εθνικές ομάδες.

Η πρωτόγνωρη, για τα ποδοσφαιρικά δεδομένα, διακοπή των Εθνικών ομάδων για τις αναμετρήσεις του Nations League έφτασε στο φινάλε της, με τα πρωταθλήματα να επιστρέφουν στη δράση μετά από τρεις εβδομάδες.

Η Εθνική Ελλάδας, στην πρεμιέρα της στην ελίτ της διοργάνωσης, παρέμεινε αήττητη, συγκέντρωσε 8 βαθμούς μετά από τέσσερα παιχνίδια και συγκατοικεί στην κορυφή του ομίλου μαζί με την Ολλανδία.

Η… ατακάρα του Γιούργκεν Κλοπ στον Χρήστο Μουζακίτη (video) Ο Γιούργκεν Κλοπ θέλησε να… πειράξει τον Χρήστο Μουζακίτη, μετά το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία.

Παρ’ όλα αυτά, όπως προκύπτει, αυτή η πρώτη «γεύση» με το μεγαλύτερο «παράθυρο» για τις Εθνικές ομάδες δεν ήταν κάτι που άρεσε ιδιαίτερα σε αρκετές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Μεταξύ των οποίων και η ελληνική.

Τα τέσσερα παιχνίδια μέσα σε μόλις 11 ημέρες «πίεσαν» αρκετά το πρόγραμμα, επιβαρύνοντας, όπως είναι λογικό, τους ποδοσφαιριστές.

Τα ζητήματα που προκύπτουν με το συγκεκριμένο «παράθυρο» είναι δύο, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η πλειονότητα των ομοσπονδιών.

Αρχικά, ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να λείψει από τέσσερα παιχνίδια της Εθνικής του ομάδας, ακόμα κι αν έχει έναν μικροτραυματισμό. Κάτι που σημαίνει πως απουσιάζει σε περισσότερα από τα μισά ματς του ομίλου.

Ακολούθως, το εν λόγω σύστημα διευκολύνει περισσότερο τις πιο «ισχυρές» ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Αυτό συμβαίνει, καθώς έχουν μεγαλύτερη «δεξαμενή» ποδοσφαιριστών που μπορούν να καλέσουν, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερα «φρεσκάδα» στις συνεχόμενες αναμετρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί αυτό που έκανε ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος είχε μία προεπιλογή 44 παικτών για την Εθνική Γερμανίας.

Πάντως, παρά τη γενικότερη δυσαρέσκεια, το πιθανότερο είναι αυτό το «πλάνο» να παραμείνει και για τη διακοπή των Εθνικών ομάδων το επόμενο έτος, στο διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.