Η Γερμανία έριχνε… κλεφτές ματιές στο Ολλανδία – Ελλάδα (13/11, 7-0). Ποια ήταν η πρώτη «αντίδραση» του Γιούργκεν Κλοπ, όταν έμαθε για το τελικό αποτέλεσμα;

O «κακός χαμός» στον όμιλο της Εθνικής, μετά τη «βαριά» ήττα από την Ολλανδία (13/11, 7-0), για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Πλέον, η «γαλανόλευκη» είναι ισόβαθμη με τη Γερμανία στη 2η θέση με οκτώ βαθμούς.

𝐗𝐀𝐕𝐈 𝐁𝐑𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋 𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐄𝐓𝐇𝐄𝐑𝐋𝐀𝐍𝐃𝐒 🧡🦁🇳🇱



🇳🇱 The Netherlands 𝗥𝗨𝗡 𝗥𝗜𝗢𝗧 against Greece 🔥

⚽ Reijnders 𝗛𝗔𝗧-𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 in just 𝟮𝟭 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗘𝗦 🥶

💪 Timber scores his 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 international goal and goes on… pic.twitter.com/2Mxg6DiWN0 — 433 (@433) November 13, 2026

Επομένως, το ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά (η Ολλανδία δεν το έχει εξασφαλίσει μαθηματικά, αλλά πρέπει να γίνουν «τρελά» πράγματα) είναι στον «αέρα».

Τα σενάρια είναι αρκετά, όμως, τα πάντα θα έχουν γίνει ξεκάθαρα σε λίγες ημέρες, με την τριπλή ισοβαθμία να είναι ένα εφικτό και μη αρεστό σενάριο για την Εθνική.

Η Γερμανία προφανώς και όσο παιζόταν η αναμέτρησή της με τη Σερβία (13/11, 1-3) έριχνε… κλεφτές ματιές και στο Ολλανδία – Ελλάδα.

Ένα ματς που «βόλεψε» πάρα πολύ τον Γιούργκεν Κλοπ και την ομάδα του. Κάτι που φάνηκε και στην πρώτη «αντίδραση» του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ.

🚨🚨| Netherlands get their BIGGEST Nations League win ever after defeating Greece 7-0.👏



This is also Xavi's biggest victory in his coaching career. pic.twitter.com/N2NYtig8zH — Kalshi FC (@KalshiFC) November 13, 2026

Ο 59χρονος τεχνικός τόνισε πως η «μάνσταφ» ήθελε να έχει την ευκαιρία να παίξει έναν «τελικό» στο Βερολίνο.

Και έτσι θα γίνει. Έτσι και αλλιώς, πλέον, με νίκη της Γερμανίας, θα είναι -σχεδόν- απίθανο η Ελλάδα να μπορέσει να είναι στα προημιτελικά.

Greece 🇬🇷 needed at least a minimal defeat in Amsterdam, but it turned out a complete disaster. pic.twitter.com/C5q0coI4Ei — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 13, 2026

Η πρώτη «αντίδραση» του Γιούργκεν Κλοπ, όταν έμαθε το τελικό σκορ του Ολλανδία – Ελλάδα:

«Θέλαμε έναν τελικό στο Βερολίνο και τον έχουμε. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε καλά χέρια. Δεν έχω δει ακόμη τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ελλάδα, αλλά έχω ενημερωθεί για το αποτέλεσμα. Αναμφίβολα θα έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση».