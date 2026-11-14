O «κακός χαμός» στον όμιλο της Εθνικής, μετά τη «βαριά» ήττα από την Ολλανδία (13/11, 7-0), για την 5η αγωνιστική του Nations League.
Πλέον, η «γαλανόλευκη» είναι ισόβαθμη με τη Γερμανία στη 2η θέση με οκτώ βαθμούς.
Επομένως, το ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά (η Ολλανδία δεν το έχει εξασφαλίσει μαθηματικά, αλλά πρέπει να γίνουν «τρελά» πράγματα) είναι στον «αέρα».
Τα σενάρια είναι αρκετά, όμως, τα πάντα θα έχουν γίνει ξεκάθαρα σε λίγες ημέρες, με την τριπλή ισοβαθμία να είναι ένα εφικτό και μη αρεστό σενάριο για την Εθνική.
Η Γερμανία προφανώς και όσο παιζόταν η αναμέτρησή της με τη Σερβία (13/11, 1-3) έριχνε… κλεφτές ματιές και στο Ολλανδία – Ελλάδα.
Ένα ματς που «βόλεψε» πάρα πολύ τον Γιούργκεν Κλοπ και την ομάδα του. Κάτι που φάνηκε και στην πρώτη «αντίδραση» του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ.
Ο 59χρονος τεχνικός τόνισε πως η «μάνσταφ» ήθελε να έχει την ευκαιρία να παίξει έναν «τελικό» στο Βερολίνο.
Και έτσι θα γίνει. Έτσι και αλλιώς, πλέον, με νίκη της Γερμανίας, θα είναι -σχεδόν- απίθανο η Ελλάδα να μπορέσει να είναι στα προημιτελικά.
Η πρώτη «αντίδραση» του Γιούργκεν Κλοπ, όταν έμαθε το τελικό σκορ του Ολλανδία – Ελλάδα:
«Θέλαμε έναν τελικό στο Βερολίνο και τον έχουμε. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε καλά χέρια. Δεν έχω δει ακόμη τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ελλάδα, αλλά έχω ενημερωθεί για το αποτέλεσμα. Αναμφίβολα θα έχουν μεγάλη αυτοπεποίθηση».