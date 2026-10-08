Ο Ρέμο Φρόιλερ έτρεχε με… σπασμένα φρένα στα παιχνίδια της Ελβετίας στο Nations League. Οι αριθμοί «φωτιά» σε σερί 90λεπτα.

Ο Ρέμο Φρόιλερ πρόλαβε να δείξει την αξία του ήδη από τις πρώτες του εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό, μοιράζοντας δύο κομβικές ασίστ, κόντρα σε Γιαγκελόνια και Λεβαδειακό.

Ωστόσο, ο έμπειρος μέσος έδειξε πως τρέχει με… σπασμένα φρένα και με την Εθνική Ελβετίας. Αρχικά, ο 34χρονος δεν έχασε λεπτό, σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια για το Nations League! Ξεκίνησε από την αρχή σε όλα και βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο έως το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Από εκεί και πέρα, ο Φρόιλερ είχε γενικότερα ηγετικό ρόλο στην εθνική ομάδα της χώρας του. Εκτός από το γκολ που σημείωσε στο πρώτο παιχνίδι με τη Βόρεια Μακεδονία, μια ματιά στους αριθμούς του σε αυτές τις τέσσερις αναμετρήσεις αρκεί για να καταλάβει κανείς πως όλα περνούσαν από τα πόδια του.

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Αρχικά, κατά μέσο όρο έτρεψε 10.4 χιλιόμετρα σε κάθε ματς, έχοντας 1.3 τελικές προσπάθειες προς την αντίπαλη εστία. Στις 78 ενέργειες που μετρούσε με την μπάλα, είχε 92% ακρίβεια στις πάσες του (62.5 ανά ματς), αλλά και 1 πάσα-κλειδί προς την αντίπαλη άμυνα, σε κάθε αγώνα.

Κομβικός ήταν ακόμα και όσον αφορά την αμυντική του συνεισφορά. Κατά μέσο όρο είχε 1 κλέψιμο, 2 τάκλιν, 2.3 ανακτήσεις της κατοχής, ενώ κέρδιζε το 46% των μονομαχιών που έδινε σε έδαφος και αέρα.

Μετά από μία «γεμάτη» περίοδο με την Εθνική Ελβετίας, λοιπόν, ο Ρέμο Φρόιλερ ετοιμάζεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον Ολυμπιακό.

Όπως όλα δείχνουν, πάντως, ο Ελβετός μέσος θα συνεχίσει από εκεί που… σταμάτησε, όντας έτοιμος για δύο δύσκολα παιχνίδια, κόντρα σε Παναθηναϊκό και Μαρσέιγ.