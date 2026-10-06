Το «μότο» που δείχνει ακριβώς ό,τι θέλει να «χτίσει» η Εθνική Ελλάδας, ώστε να επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Η διακοπή Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου για το Nations League ήταν πρωτόγνωρη στον ποδοσφαιρικό κόσμο, λόγω της μεγάλης διάρκειας που είχε, όμως στο φινάλε της αφήνει την πιο «γλυκιά» γεύση στην Εθνική Ελλάδας.

Παρά το γεγονός ότι αυτό το «παράθυρο», με τα τέσσερα παιχνίδια μέσα σε μόλις 11 ημέρες, δεν ήταν κάτι που άρεσε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «γαλανόλευκη» παρουσιάστηκε απολύτως έτοιμη. Ο μεγάλος στόχος επετεύχθη ήδη, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των ομίλων στη League A της διοργάνωσης, φέρνοντας την Εθνική δεδομένα στην πρώτη τριάδα του γκρουπ και κατ’ επέκταση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, για την κλήρωση των προκριματικών του EURO 2028, που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου, στο Μπέλφαστ.

Πλέον, το βλέμμα στρέφεται ακόμα και στην πρώτη δυάδα του γκρουπ, η οποία θα φέρει την Ελλάδα στα προημιτελικά του Nations League. Και ποιος ξέρει από εκεί και έπειτα, τι μπορεί να προκύψει.

Ας μείνουμε, ωστόσο, σε αυτό το πρώτο στάδιο, σε όσα «σημάδεψαν» αυτήν την δύσκολη τετράδα αγώνων. Η Εθνική Ελλάδας έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο από ό,τι είχαμε συνηθίσει επί ημερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς. «Είναι μία μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες», είχε τονίσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός πριν από το παιχνίδι στο Βελιγράδι και 12 ημέρες αργότερα, το πρόσημο μοιάζει παραπάνω από θετικό.

Το «μότο» αυτής της διακοπής για τη «γαλανόλευκη» ήταν η φράση «μάθαμε να υποφέρουμε». Το είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το έλεγαν και οι ποδοσφαιριστές του σε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία. Το πιο σωστό, βέβαια, θα ήταν «μάθαμε να υποφέρουμε και μάλιστα, με μεγάλη επιτυχία».

Η Εθνική Ελλάδας παρουσίασε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού στην παρθενική της συμμετοχή στην ελίτ του Nations League. Πήρε αποτελέσματα μέσα από την άμυνά της, έτρεξε πολύ, έδωσε μάχες, πάλεψε δίχως να φοβηθεί και δικαιώθηκε. Αήττητη, πρώτη στον όμιλο και ολοζώντανη για μία θέση στην πρώτη δυάδα.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μέσα από αυτά τα ματς υψηλών απαιτήσεων και εντάσεων, «χτίζει» έναν χαρακτήρα. Η αυταπάρνηση που έδειξαν αρκετοί ποδοσφαιριστές αποδεικνύει πως «διψούν» για επιτυχίες με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Τζόλης, ο οποίος δεν ήθελε να βγει κόντρα στους Ολλανδούς, παρά τον τραυματισμό του. Το ίδιο και ο Μαυροπάνος με τη Γερμανία στην Τούμπα.

Άπαντες εντός της ομάδας τονίζουν πως, ακόμα και τώρα, τίποτα δεν έχει επιτευχθεί. Ο μεγάλος στόχος είναι να βρεθεί η Ελλάδα στην τελική φάση του EURO 2028. Έγινε ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, όμως ακόμα υπάρχει δρόμος. Το γνωρίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το ξέρουν και οι ποδοσφαιριστές και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Εθνική επιθυμεί να «σφυρηλατήσει» τον χαρακτήρα της ως ομάδα. Να γίνει πιο «σκληρή» και να «φτιάξει» το μέλλον που της αξίζει, επιστρέφοντας εκεί που ανήκει.