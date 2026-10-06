Ο Γιούργκεν Κλοπ θέλησε να… πειράξει τον Χρήστο Μουζακίτη, μετά το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, τόσο στο Άουγκσμπουργκ, όσο και στην Τούμπα, ήταν διαρκώς με το χαμόγελο στα χείλη. Πριν αλλά και μετά τα παιχνίδια με την Ελλάδα. Μάλιστα, μετά το τελευταίο σφύριγμα στη Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος Μουζακίτης μοιράστηκε μία… επική στιγμή με τον Γερμανό τεχνικό.

Ελλάδα και Γερμανία έμειναν στην ισοπαλία (04/10, 0-0), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής στη League A του Nations League, με τη «γαλανόλευκη» να καταφέρνει κάτι απίθανο κόντρα στη «μάνσαφτ». Σε δύο αναμετρήσεις διατήρησε ανέπαφη την εστία της, ενώ με το «διπλό» στο Άουγκσμπουργκ πέτυχε και την πρώτη της ιστορική νίκη κόντρα στη Γερμανία!

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιούργκεν Κλοπ παρέμεινε ψύχραιμος και χαμογελαστός. Αν και στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη «λευκή» ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη, τόνισε πως δεν θα ήθελε να αντιμετωπίζει ξανά την Ελλάδα!

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το φινάλε, ο Γερμανός τεχνικός έσπευσε να χαιρετήσει έναν προς έναν όλους τους ποδοσφαιριστές της «γαλανόλευκης». Όπως είναι λογικό, συνομίλησε με τον Κώστα Τσιμίκα, ενώ είχε και έναν ένθερμο εναγκαλισμό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Παράλληλα, όμως, ο Γιούργκεν Κλοπ κρατούσε και μία ξεχωριστή… ατάκα και για τον Χρήστο Μουζακίτη. Συγκεκριμένα, όταν πλησίασε για να χαιρετήσει τον πρώην χαφ του Ολυμπιακού τον ρώτησε: «Μα πόσο χρονών είσαι;»!

Θέλησε έτσι να… πειράξει τον «Μούζα», για το γεγονός πως «μικροδείχνει»!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη στιγμή της αλληλεπίδρασης του Κλοπ με τους παίκτες της Εθνικής: