Ο Μπάρναμπας Βάργκα τον τελευταίο 1.5 χρόνο, όποτε φοράει το εθνόσημο στο στήθος του κάνει μυθικά πράγματα!

Η ΑΕΚ «βλέπει» την Ουγγαρία και «χαμογελάει». Εκτός από τις συμμετοχές του Μιλάν Βιτάλις, υπάρχει και ο Μπάρναμπας Βάργκα που έχει πάρει «φωτιά»!

Ο 32χρονος επιθετικός θα γυρίσει στην Ελλάδα, έχοντας στις «αποσκευές» του δύο γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

🇭🇺-🏴󠁧󠁢󠁮󠁩󠁲󠁿 La passe décisive du gardien hongrois pour Barnabas Varga !



Le direct sur L'Équipe live foot > https://t.co/co0gCRzAx7#lequipeFOOT pic.twitter.com/7MDzxRebju — L'Équipe (@lequipe) November 17, 2026

Παρ’ όλα αυτά, το συγκεκριμένο γεγονός δεν πρέπει να αποτελεί μεγάλη «είδηση». Έτσι και αλλιώς, τον τελευταίο 1.5 χρόνο κάνει μυθικά πράγματα.

Κι όμως, αφού δεν είναι μόνο οι επιδόσεις του στην «Ένωση» που τον «ξεχωρίζουν», αλλά και εκείνες με την Ουγγαρία!

Η «μεταμόρφωση» του Βάργκα

Ο Μπάρναμπας Βάργκα έκανε το ντεμπούτο του με την πατρίδα του σε αρκετά «ώριμη» ηλικία.

Η πρώτη του συμμετοχή ήρθε στο πολύ κοντινό 2023, όταν και «βάδιζε» προς το 30ό έτος της ζωής του.

Μέχρι και τον Γενάρη του 2025 είχε πετύχει ορισμένα γκολ, αλλά χωρίς να προκαλέσουν «θόρυβο». Ο απολογισμός του ήταν 20 ματς (μαζί με τα φιλικά) και συνολικά οκτώ τέρματα.

🏆Η βράβευση του 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗞𝗢𝗠 𝗠𝗩𝗣 του χθεσινού́ αγώνα, Barnabás Varga, έπειτα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber 🟡⚫️ #AEKFC #SLGR #TelekomMVP pic.twitter.com/0Z5kJna5W1 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 9, 2026

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, καθώς ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής «εκτοξεύτηκε» από όταν μπήκαμε στο 2025!

Έκτοτε έχει φορέσει το εθνόσημο της πατρίδας του συνολικά 12 φορές. Ποιοι είναι οι αριθμοί του; Συνολικά 10 τέρματα και δύο ασίστ!

Δηλαδή, έχει κατά μέσο όρο μία συμμετοχή σε γκολ της ομάδας ανά ματς τον τελευταίο 1.5 χρόνο.

Σε ένα γεγονός που κάνει την ΑΕΚ να «χαμογελά», βλέποντας τον επιθετικό της να έχει «μπαρουτοκαπνισμένες» τις κάννες του!