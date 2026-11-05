Και τελικά, το «αντίο» είναι οριστικό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την εθνική Πορτογαλίας!
Μία «διαδρομή» που είχε επιτυχίες, λύπες, χαρές και πολλά «σκαμπανεβάσματα».
Τον τελευταίο καιρό οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε… ρήξη. Όλα έμοιαζαν να έχουν «κολλήσει» ξανά, αλλά τελικά ο CR7 αποφάσισε να βάλει ένα «τέλος» στην πορεία του.
Ωστόσο, πρώτα φρόντισε πίσω του να αφήσει μία μεγάλη «κληρονομιά».
Η «κληρονομιά» του Ρονάλντο στην Πορτογαλία
Δεν είναι ότι η Πορτογαλία δεν είχε μεγάλους «θρύλους». Όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπόρεσε να τη… βγάλει από μία μεγάλη «ξηρασία».
Η χώρα της ιβηρικής ποτέ δεν είχε τις επιτυχίες που ένιωσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πλευρό της.
Χαμένος τελικός του EURO 2004, τέταρτη θέση στο Μουντιάλ του 2006, νικήτρια του EURO 2016, και πρωταθλήτρια των δύο πρώτων Nations League.
Σε όλες τις διοργανώσεις ήταν βασικός, έπαιζε και έδειχνε πόσο αγαπούσε την πατρίδα του.
Παρ’ όλα αυτά, ο ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ έχει αφήσει κάτι μεγαλύτερο πίσω του.
Προφανώς, και η τροπαιοθήκη είναι αυτή που «γεμίζει», αλλά «παραδίδει» μία Πορτογαλία που έχει κάνει επιτυχίες.
Που έχει κάνει πορείες, αλλά και σημαντικά επιτεύγματα. Που έχει γίνει «τροφή» για νεαρούς να ξεκινήσουν να κυνηγούν το όνειρό τους.
Για μία χώρα που μέχρι το 2001 είχε μόνο δύο προκρίσεις σε τελική φάση Μουντιάλ.
Επομένως, μιλάμε για ένα «αντίο» που πίσω του έχει αφήσει και μία πάρα πολύ μεγάλη «κληρονομιά».