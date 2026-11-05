Ήρθε το «τέλος εποχής» για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία, αφήνοντας πίσω του μία μεγάλη «κληρονομιά».

Και τελικά, το «αντίο» είναι οριστικό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την εθνική Πορτογαλίας!

Μία «διαδρομή» που είχε επιτυχίες, λύπες, χαρές και πολλά «σκαμπανεβάσματα».

Breaking: Cristiano Ronaldo has announced his retirement from international football. pic.twitter.com/cyb7greqwx — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2026

Τον τελευταίο καιρό οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε… ρήξη. Όλα έμοιαζαν να έχουν «κολλήσει» ξανά, αλλά τελικά ο CR7 αποφάσισε να βάλει ένα «τέλος» στην πορεία του.

Ωστόσο, πρώτα φρόντισε πίσω του να αφήσει μία μεγάλη «κληρονομιά».

Cristiano Ronaldo for Portugal since turning 30:



🇵🇹 116 games

⚽️ 94 goals

🔥 0.81 goals per game



Those 94 goals alone would put him joint-fourth on the all-time men's international goalscoring list 🤯 pic.twitter.com/Q5PMp6OEFS — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 5, 2026

Η «κληρονομιά» του Ρονάλντο στην Πορτογαλία

Δεν είναι ότι η Πορτογαλία δεν είχε μεγάλους «θρύλους». Όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπόρεσε να τη… βγάλει από μία μεγάλη «ξηρασία».

Η χώρα της ιβηρικής ποτέ δεν είχε τις επιτυχίες που ένιωσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο πλευρό της.

Χαμένος τελικός του EURO 2004, τέταρτη θέση στο Μουντιάλ του 2006, νικήτρια του EURO 2016, και πρωταθλήτρια των δύο πρώτων Nations League.

Σε όλες τις διοργανώσεις ήταν βασικός, έπαιζε και έδειχνε πόσο αγαπούσε την πατρίδα του.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐂𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍𝐎 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐒 𝐇𝐈𝐒 𝐑𝐄𝐓𝐈𝐑𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋 🇵🇹💔



After more than two decades representing his country, the Portugal legend is bringing his international career to an… pic.twitter.com/FKYXL1lVns — 433 (@433) November 5, 2026

Παρ’ όλα αυτά, ο ποδοσφαιριστής της Αλ Νασρ έχει αφήσει κάτι μεγαλύτερο πίσω του.

Προφανώς, και η τροπαιοθήκη είναι αυτή που «γεμίζει», αλλά «παραδίδει» μία Πορτογαλία που έχει κάνει επιτυχίες.

Που έχει κάνει πορείες, αλλά και σημαντικά επιτεύγματα. Που έχει γίνει «τροφή» για νεαρούς να ξεκινήσουν να κυνηγούν το όνειρό τους.

Portugal estará sempre em mim pic.twitter.com/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

Για μία χώρα που μέχρι το 2001 είχε μόνο δύο προκρίσεις σε τελική φάση Μουντιάλ.

Επομένως, μιλάμε για ένα «αντίο» που πίσω του έχει αφήσει και μία πάρα πολύ μεγάλη «κληρονομιά».