Η Αλ Καλίτζ στηρίζεται αρκετά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές της, αφού τα μισά της γκολ στη Saudi Pro League «ανήκουν» σε εκείνους!

Υπάρχουν πολλές ομάδες του εξωτερικού που έχουν πολλούς Έλληνες στο δυναμικό τους, αλλά και παίκτες με παρελθόν στα μέρη μας.

Μία εξ αυτών είναι και η Αλ Καλίτζ. Προφανώς, και το γεγονός ότι προπονητής της ομάδας είναι ο Γιώργος Δώνης παίζει καθοριστικό ρόλο.

Γιώργος Μασούρας, Κώστας Φορτούνης και Δημήτρης Κουρμπέλης έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ενώ παράλληλα «δίνουν» τα μισά τέρματα της ομάδας τους στη Saudi Pro League.

Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά για την Αλ Καλίτζ.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας είναι περίπου στα μέσα της βαθμολογίας και τη δεδομένη στιγμή μοιάζει να μην έχει πρόβλημα με τη ζώνη του υποβιβασμού, αφού είναι στο +11 από τις επικίνδυνες θέσεις.

Παρ’ όλα αυτά, με τα δεδομένα που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές της έχουν κάνει πολλή δουλειά στην επίθεσή της.

Η Αλ Καλίτζ, μετά από 27 αγωνιστικές στη Saudi Pro League, έχουν σκοράρει συνολικά 46 φορές. Πόσα από αυτά, είναι από παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική;

Ακριβώς τα μισά! Αρχικά, ο Δημήτρης Κουρμπέλης έχει σκοράρει μία φορά στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού έχει κυρίως ανασταλτικό ρόλο.

Το ίδιο δεν ισχύει για τους δύο συμπαίκτες του. Ο Κώστας Φορτούνης διανύει μία εξαιρετική σεζόν, έχοντας 11 ασίστ και 10 ασίστ.

Γιατί ο Φορτούνης είναι ο καλύτερος παίκτης στη Σαουδική Αραβία αυτήν την περίοδο; Σε μια λίγκα «αστέρων» και πανάκριβων συμβολαίων, ο Κώστας Φορτούνης κάνει… πλάκα στη Σαουδική Αραβία. Και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν.

Ο Γιώργος Μασούρας επίσης έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα του, στον τομέα του σκοραρίσματος. Ο Έλληνας εξτρέμ έχει στο ενεργητικό του 12 γκολ και είναι ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του.

Αν προσθέσουμε όλα τα τέρματα των τριών ποδοσφαιριστών θα βρούμε συνολικά 23 τέρματα από τα 46 που έχει σκοράρει το κλαμπ τους. Δηλαδή, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι «υπεύθυνοι» για της Αλ Καλίτζ στη Saudi Pro Lague.