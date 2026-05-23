Ο Βαγγέλης Παυλίδης φέρεται να αποτελεί τον Νο. 1 στόχο της Μπεσίκτας για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές του εμφανίσεις εκτός συνόρων για ακόμη μία χρονιά, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο μεταγραφικών σεναρίων που αφορούν το μέλλον του, με τις Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας να εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τουρκική «Fanatik», ο πρόεδρος της Μπεσίκτας, Σερντάρ Ανταλί, ταξίδεψε στη Μαδρίτη για επαφές με τη διοίκηση της Μπενφίκα, εξασφαλίζοντας την άδεια να διαπραγματευτεί απευθείας με τον 27χρονο επιθετικό, ο οποίος εμφανίζεται θετικός στην προοπτική να μετακομίσει στην Κωνσταντινούπολη.

🦅 De acordo com o 'Fanatik', os responsáveis encarnados deram aval ao emblema de Istambul para contactar diretamente o avançado



👉 Sabe tudo aqui: https://t.co/cNbTTje8Mm pic.twitter.com/mKrEaAV0M7 — Record (@Record_Portugal) May 22, 2026

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει νέο δημοσίευμα της «Fotospor», οι οικονομικές απαιτήσεις των Πορτογάλων, που αγόρασαν τον παίκτη έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, αγγίζουν πλέον τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό κρίνεται απαγορευτικό για την Μπεσίκτας, η οποία παρ’ όλα αυτά σχεδιάζει να κάμψει τις αντιστάσεις της Μπενφίκα καταθέτοντας μια πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα πλαισιώνεται από επιπλέον μπόνους επίτευξης στόχων.

Μένει να φανεί πώς θα εξελιχθεί η συγκεκριμένο υπόθεση για τον διεθνή επιθετικό.