Σε μια λίγκα «αστέρων» και πανάκριβων συμβολαίων, ο Κώστας Φορτούνης κάνει… πλάκα στη Σαουδική Αραβία. Και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν.

Η Saudi Pro League κι άλλα κορυφαία πρωταθλήματα του αραβικού κόσμου, έχουν πραγματοποιήσει τεράστιο άνοιγμα τα τελευταία χρόνια στον ποδοσφαιρικό χάρτη, προσελκύοντας σταρ από όλον τον κόσμο. «Χαλάνε την πιάτσα» θα έλεγε κάποιος περισσότερο ρομαντικός. Ο πρωταθλητισμός όμως ιδιαίτερα στα πιο προβεβλημένα σπορ έχει ξεφύγει, παρουσιάζοντας ολοένα και περισσότερο την ωμή business φύση του.

Οι Άραβες και οι ομάδες της Μέσης Ανατολής, αρκετές από αυτές για να ακριβολουγούμε διότι το «τσουβάλιασμα» δεν περιλαμβάνει τους πάντες, έχουν καταλάβει πως το καλό πράγμα ίσως και να μην αργεί τόσο να γίνει. Αρκεί να πληρωθεί αδρά, μοιράζοντας… πετροδόλαρα.

Μέρος αυτού του μηχανισμού τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει και μερικοί Έλληνες. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Κώστας Φορτούνης.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αντιμετώπισαν την επιλογή του να τα… βροντήξει και να φύγει από την Ελλάδα ως πρωταθλητής Ευρώπης, με σκεπτικισμό. Επιλέγοντας τα τελευταία «ένσημα». Παρά ταύτα μόνο έτσι δεν είναι και τα μαθηματικά «μιλούν» από μόνα τους.

Σε μία λίγκα όπου η δεκάδα των πιο ακριβών μεταγραφών κλείνει στα 50 (!) εκατομμύρια, σε ένα πρωτάθλημα που οι «αστέρες» με παραστάσεις και διακρίσεις στο υψηλότερο επίπεδο φτάνουν και περισσεύουν, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν… πιάνεται.

Και δεν είναι καθόλου υπερβολικό να ειπωθεί πως είναι ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ποδοσφαιριστής όχι μόνο της Αλ-Καλίτζ αλλά ολόκληρου του πρωταθλήματος την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η αξιολόγηση στο ευρέως διαδεδομένο και αναγνωρίσμο Sofascore αφού… σέρνει τον χορό.

Ο άλλοτε αρχηγός του Ολυμπιακού το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι (διετές), αγγίζει το άκρως εντυπωσιακό 8/10 (7.97 για την ακρίβεια), αθροίζοντας την βαθμολογία του στην Saudi Pro League 2025-26.

Πολύ σπουδαίο επίτευγμα αν αναλογιστεί κανείς ποιοι παίκτες αγωνίζονται εκεί. Στη δεύτερη θέση είναι ο Ρούμπεν Νέβες με 7.91 και στην τρίτη ο Ζοάο Φέλιξ.

Η αναλογία δεν χαλάει και τόσο αν υπολογίζει κανείς τα ανδραγαθήματά του συμπεριλαμβάνοντας και την περσινή σεζόν, αφού ο δείκτης βρίσκεται στο 7.72/10 με 15 γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 44 παιχνίδια πρωταθλήματος συνολικά και 87 κατά μέσο όρο που βρίσκεται στο χορτάρι.

Ο Έλληνας άσος κάνει «όργια» την τρέχουσα σεζόν μετρώντας 6 γκολ και δέκα ασίστ σε 14 παιχνίδια της λίγκας στη Σαουδική Αραβία. Εντυπωσιακός. Αλλά δεν είναι μονάχα η κατάληξη που δείχνει το πόσο επιδραστικός είναι ο Κώστας Φορτούνης για την ομάδα του.

Σύμφωνα με το Sofascore λοιπόν, έχει χάσει μόλις δύο (!) μεγάλες ευκαιρίες άρα είναι και ιδιαιτέρως «οικονομικός» για το σύνολο του Γιώργου Δώνη. Αντίθετα έχει δημιουργήσει 18 μεγάλες ευκαιρίες ασχέτως αν οι δέκα εξ’ αυτών έγιναν ασίστ.

Επιπροσθέτως έχει 3.9 πάσες-κλειδιά ανά ματς, με 80% ποσοστό ευστοχίας. Νευραγλικός για την ανάπτυξη της Αλ Καλίτζ, κάτι που αποδεικνύεται από τις 77 επαφές που κάνει με την μπάλα ανά αγώνα.

Ο ορισμός του «παράγοντα». Ο Κώστας Φοροτύνης κάνει φανταστική σεζόν στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας όλους τους υπόλιπους σταρ που αμείβονται πολύ πιο πλουσιοπάροχα από εκείνον, να βλέπουν την… σκόνη του.