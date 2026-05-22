Αν το πρωτάθλημα της Κλαμπ Μπριζ είχε ονοματεπώνυμο, αυτό ξεκάθαρα θα ήταν: Χρήστος Τζόλης, καθώς τα όσα έκανε ήταν ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!

Η Κλαμπ Μπριζ στην πρωτιά του Βελγίου για 20ή φορά στην ιστορία της! Μπορεί μεσούσης της σεζόν να μην είχε καταφέρει να πατήσει κορυφή, αλλά τις τελευταίες αγωνιστικές των Play Offs έκανε την «αντεπίθεσή» της.

Αν έπρεπε να υπάρχει ένα ονοματεπώνυμο δίπλα από το πρωτάθλημά της σίγουρα αυτό θα ήταν μονάχα ένα: Χρήστος Τζόλης!

Ο Έλληνας εξτρέμ έκανε πράγματα και θαύματα τον τελευταίο καιρό και ήταν ο βασικότερος λόγος, για την επιτυχία της ομάδας του.

🍾 | De toekomst is voor later, Christos Tzolis moet eerst zijn titel nog vieren. 🔮👀 #KVMCLU pic.twitter.com/gC9TJHtP5l — DAZN België (@DAZN_BENL) May 21, 2026

Το «γιατί»; Μία πάρα πολύ γρήγορη ματιά στα νούμερά του είναι αρκετή, για να μας δώσει και την απάντηση.

Απέναντι στη Μέχελεν (21/05, 2-2) ήταν «μέσα» και στα δύο τέρματα που πέτυχε η ομάδα του. Στο 17’ με ένα υπέροχο τελείωμα έκανε το 0-1, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε μία ασίστ πάρε-βάλε στον Νικολό Τρεσόλντι.

Το τελικό 2-2 ήταν αρκετό, για να έχουμε και τη «στέψη», αφού η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ «στραβοπάτησε» και ο Χρήστος Τζόλης πανηγύρισε μαζί με την ομάδα του.

👀 l Christos Tzolis a peut-être marquer le but du titre du Club Brugge pic.twitter.com/03WBrcmhhF — Ma Pro League (@MaProLeague) May 21, 2026

Η συνεισφορά του σε γκολ της Κλαμπ Μπριζ είχε γίνει «ρουτίνα» τον τελευταίο καιρό, αφού έφτασε τα 13 ματς με έστω ένα τέρμα ή μία ασίστ, ξεκινώντας ένα προσωπικό show!

Από τον Μάρτιο και μετέπειτα ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ είναι σε ΔΑΙΜΟΝΙΩΔΗ κατάσταση και μοιάζει να μην έχει αντίπαλο.

Από τότε μέχρι και σήμερα (22/05) μετράει συνολικά εννέα γκολ και 12 ασίστ, σε διάστημα 13 ματς! Δηλαδή, έχει συνεισφορά σε 1.6 τέρματα ανά παιχνίδι!

CHRISTOS TZOLIS IS A BELGIAN PRO LEAGUE CHAMPION! 🏆⭐️⭐️ pic.twitter.com/Nb20szp2sD — 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙖𝙨𝙞𝙡𝙤𝙥𝙞𝙩𝙖 👑 (@KingVasilopita) May 21, 2026

Από εκεί και πέρα οι μέσοι όροι του είναι ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ. Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Τζόλης βάσει Sofascore από τον τρίτο μήνα του έτους και μετέπειτα έχει βαθμολογία 8.33 μέσο όρο ανά ματς.

Ένα πραγματικό show που ξεκίνησε ο Έλληνας εξτρέμ και στο τέλος έφερε και το πρωτάθλημα στην Κλαμπ Μπριζ.

Και έναν τίτλο που χωρίς καμία αμφιβολία έχει την «υπογραφή» του…