Ο Χρήστος Τζόλης, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από το Νησί, απασχολεί έντονα δύο μεγάλες ομάδες της Premier League!

Το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων έχει μετατρέψει τον Χρήστο Τζόλη σε ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα του φετινού καλοκαιριού, με το οικονομικό σκέλος να αποτελεί το κλειδί, καθώς η Κλαμπ Μπριζ είχε αρνηθεί στο παρελθόν να τον παραχωρήσει παρά την επιθυμία του ίδιου.

Ανάμεσα στους διεκδικητές του 23χρονου διεθνούς αριστερού εξτρέμ ξεχωρίζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει κάνει ήδη διερευνητικές επαφές και μάλιστα έστειλε σκάουτερ για να τον παρακολουθήσει από κοντά στο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Παράλληλα, στο παιχνίδι της απόκτησής του έχει μπει δυναμικά και η πρωταθλήτρια της Premier League Άρσεναλ, με τον Μικέλ Αρτέτα να εκτιμά ιδιαίτερα την εκτελεστική του δεινότητα και την ικανότητά του να αγωνίζεται με την ίδια ευκολία τόσο στα δύο άκρα της επίθεσης όσο και στον άξονα.

Η στάση των Βέλγων δικαιώνεται απόλυτα, καθώς η απόφασή τους πριν από εννέα μήνες να απορρίψουν πρόταση 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Κρίσταλ Πάλας αποδείχθηκε ορθή, με τον Έλληνα επιθετικό να εντυπωσιάζει και να μετρά συνολικά 41 γκολ και 43 ασίστ σε 106 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπριζ, εκ των οποίων τα 27 τέρματα σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της φετινής, άκρως παραγωγικής σεζόν.