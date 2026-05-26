«Διακοπή» για τις εθνικές ομάδες και μετά η «έκρηξη». Ο Χρήστος Τζόλης τον τελευταίο καιρό πήρε «φωτιά» και μόνο το φινάλε της σεζόν θα μπορούσε να τον σταματήσει.
Από τις 6 Απρίλη και το ματς με την Άντερλεχτ (4-2) ο Έλληνας εξτρέμ είναι ό,τι πιο παραγωγικό υπάρχει στα Top-10 πρωταθλήματα της Ευρώπης!
Και όχι μόνο αυτό, αφού δεν «βλέπει» κανέναν. Τι εννοούμε; Αρκεί να δούμε τα στατιστικά του τον τελευταίο καιρό.
Όχι ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά πέντε διαφορετικοί παίκτες έχουν εννέα συμμετοχές στα τέρματα της ομάδας τους.
Μάλιστα, ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα θα βρούμε τόσο τον Όλι Γουότκινς της Άστον Βίλα, αλλά και τον Νικολό Τρεσόλντι, που είναι συμπαίκτης του Χρήστου Τζόλη.
Επιδόσεις που είναι εξαιρετικές. Ωστόσο, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ έχει «τρελάνει» τους πάντες, αφήνοντάς τους πίσω κατά πολύ.
Ο λόγος; Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής μετράει από τις 6 Απριλίου και έπειτα συνολικά 18 (!) συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του!
Κι όμως, αφού σε 10 ματς μετράει ισάριθμες ασίστ, αλλά και οκτώ γκολ!
Αριθμοί που όσο και να «ψάξει» κανείς δεν μπορεί να τις βρει τουλάχιστον στα 10 πιο «δυνατά» πρωτάθλημα της Ευρώπης βάσει του Ranking της UEFA.
Και αν αυτό δεν είναι ικανό, για να κάνει κάποιον να «τρελαθεί», αρκεί να δει τι έχει κάνει συνολικά σε όλη τη σεζόν.
Αν μιλήσουμε μόνο για τη Jupiler Pro Lague, o Χρήστος Τζόλης σε 36 ματς μετράει συνολικά 40 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του.
Αριθμοί που σίγουρα δεν περνούν «απαρατήρητοι» και τα «μάτια» κορυφαίων ομάδων δεδομένα είναι… στραμμένα στον Χρήστο Τζόλη.