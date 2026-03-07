Ο Γιώργος Μασούρας τράβηξε τα βλέμματα στη νίκη της Αλ Καλίτζ, πετυχαίνοντας ένα απίθανο γκολ!

Η νίκη της Αλ Καλίτζ απέναντι στην Αλ Χαζέν ήταν… ελληνική υπόθεση! Ο Κώστας Φορτούνης και ο Γιώργος Μασούρας πέτυχαν τα γκολ της ομάδας τους και χάρισαν τους τρεις πόντους, με τον δεύτερο μάλιστα να σκοράρει με εντυπωσιακό τρόπο!

Αν και η ομάδα του Γιώργου Δώνη βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 54′, ο Φορτούνης είχε άμεση απάντηση για την ισοφάριση, σκοράροντας από τη λευκή βούλα.

Έπειτα, την «σκυτάλη» πήρε ο Γιώργος Μασούρας. Ο Έλληνας εξτρέμ, στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης, έκανε μία ωραία, κοφτή ντρίμπλα και μόλις βρέθηκε στη γραμμή της μεγάλης περιοχής πλάσαρε δίνοντας πολλά φάλτσα στην μπάλα.

Εκείνη πήρε κατεύθυνση προς το παραθυράκι της εστίας του αντίπαλου τερματοφύλακα, χωρίς να του αφήνει πολλά περιθώρια αντίδρασης.

Συνολικά, ο Μασούρας έχει πετύχει 12 τέρματα τη φετινή σεζόν, με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ, σε 27 εμφανίσεις, ενώ έχει μοιράσει και 2 ασίστ.

Από την άλλη, ο Φορτούνης σε 22 ματς έχει σκοράρει 9 φορές, μοιράζοντας παράλληλα και 11 ασίστ.

Δείτε το γκολ του Μασούρα: