Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξανά «πρωταγωνιστής» για την Γκενκ, αφού με δύο «αγγίγματα» της μπάλας «ξεκλείδωσε» την άμυνα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ σε 45’!

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «μαγεύει» ξανά, με τη φανέλα της Γκενκ. Πώς τα καταφέρνει; Με ένα συνηθισμένο τρόπο για εκείνον. Δηλαδή, «φτιάχνοντας» τα γκολ της ομάδας του.

Οι Βέλγοι αντιμετωπίζουν την Ντιναμό Ζάγκρεμπ εκτός έδρας, για την πρώτη τους «μονομαχία» στα Play Offs του Europa League.

Στο 15’ είχαμε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να έχει την ασίστ. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, με μία εκπληκτική εκτέλεση κόρνερ βρήκε τον Μπράιαν Χέιντεν και εκείνος με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Μάλιστα, γρήγορα ήρθε και το 0-2, για την παρέα του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Αυτή τη φορά, μπορεί να μην είχε την ασίστ, αλλά αν δούμε τη φάση από την αρχή της θα δούμε πως όλα ξεκίνησαν από εκείνον.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, με τρομερή μπαλιά «άνοιξε» στα δύο την άμυνα των γηπεδούχων. Βρήκε έναν συμπαίκτη του, λίγα μέτρα έξω από την περιοχή.

Τελικά, η μπάλα κατέληξε στον Ζακάρια Ελ Ουαχντί, που μπόρεσε να κάνει το 0-2, ενώ όλα είχαν ξεκινήσει από την τρομερή έμπνευση του Κωνσταντίνου Καρέτσα!

Δύο φάσεις, δύο «αγγίγματα» της μπάλας, για να πάει με προβάδισμα η Γκενκ στα αποδυτήρια, ακόμα και αν δέχτηκε τη μείωση του σκορ στο 45ο λεπτό.

Θα συνεχίσει έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο ο νεαρός ποδοσφαιριστής; Μένει να φανεί, αν και έχει πάρει… φόρα!