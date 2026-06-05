Μία «μαγική» σεζόν και μία «ανταμοιβή» για τον Χρήστο Τζόλη, που «άγγιξε» τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία που έχει δει ποτέ κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής!

Χωρίς καμία αμφιβολία ένα από τα πιο «hot» ονόματα του καλοκαιριού θα είναι ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός τράβηξε όλα τα βλέμματα επάνω του, χάρη στα όσα έκανε στην Κλαμπ Μπριζ!

Τα στατιστικά του «μαγικά», ενώ τα «πεπραγμένα» του τον τελευταίο καιρό ήταν ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ. Γι’ αυτό και ήδη υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα που «συνδέουν» τον 24χρονο εξτρέμ, με «μεγαθήρια» της Ευρώπης.

O Tζόλης απ’ τον Απρίλη και μετά δεν «βλέπει» κανέναν! (video) Η σεζόν ολοκληρώθηκε και μόνο έτσι θα έμπαινε «στοπ» στον Χρήστο Τζόλη, που έκανε μοναδικά πράγματα! Ιδιαίτερα το τελευταίο δίμηνο!

Το αν θα πάρει μεταγραφή κανείς δεν το ξέρει, αλλά έχει προκαλέσει ήδη «θόρυβο», με το Transfermarkt να του δίνει μία γενναία αύξηση.

Για την ακρίβεια, η προηγούμενη «τιμή» του Χρήστου Τζόλη ήταν στα 30.000.000 ευρώ. Ωστόσο, έκανε ένα «διψήφιο άλμα», αφού πήγε στα 40.000.000 ευρώ!

Έναν αριθμό που η Ελλάδα «βλέπει» πάρα πολύ δύσκολα. Μπορεί αυτό το νούμερο να «ζαλίζει», αλλά ακόμα και έτσι ο Χρήστος Τζόλης δεν είναι ο πιο «ακριβός» παίκτης που έχει υπάρξει στην ιστορία της Εθνικής!

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά ΜΟΝΑΧΑ ένας παίκτης, μετά από αρκετά χρόνια, συνεχίζει να «κρατάει» την πρωτιά.

Ποιος είναι αυτός; Ο Κώστας Μανωλάς! Ο νυν παίκτης του Πανναξιακού πριν από μία 7ετία είχε ολοκληρώσει, μία πάρα πολύ δαπανηρή μεταγραφή.

Άλλωστε, τα 36.000.000 της Νάπολι αποτελούν -μέχρι και σήμερα- τα περισσότερα που έχουν δοθεί για έναν Έλληνα παίκτη, βάσει Transfermarkt!

Τι «έλεγε» το «ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο» για τον -τότε- παίκτη της Ρόμα;

Ο Κώστας Μανωλάς είχε «εκτοξεύσει» την «τιμή» του μέχρι και τα 45.000.000 ευρώ, έως και τον Δεκέμβρη του 2019!

Αυτός ο αριθμός είναι και ο μεγαλύτερος που έχει υπάρξει για κάποιον «γαλανόλευκο» ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, ο Χρήστος Τζόλης είναι ένας πολύ σοβαρός υποψήφιος, για να «σπάσει» το εν λόγω ρεκόρ. Μπορεί να μην το έκανε αυτή τη σεζόν, αλλά μπόρεσε να πλησιάσει πάρα πολύ.

Και όλα αυτά, ενώ οι «σειρήνες» για μία μεταγραφή έχουν ξεκινήσει να ηχούν για τα καλά!