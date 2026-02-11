Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραμένει στο στόχαστρο κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης και ο σύλλογος στον οποίο ανήκει, η Γκενκ, πήρε θέση για το μέλλον του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συγκαταλέγεται στα πιο «καυτά» ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για την ηλικία του.

Μπάγερν Μονάχου, Νάπολι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Τσέλσι φέρονται να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Παράλληλα, Λίβερπουλ, Έβερτον, Νιουκάστλ και Λεβερκούζεν έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον, κάτι που αποδεικνύει την υψηλή εκτίμηση που απολαμβάνει ο νεαρός άσος της Γκενκ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός είναι πιθανό να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη μεταγραφή της βελγικής ομάδας το προσεχές καλοκαίρι. Ο CEO της Γκενκ, Λουκ Χούιμπεργκς, αναφέρθηκε ανοιχτά στο ενδεχόμενο αποχώρησής του, επισημαίνοντας πως μια πιθανή πώληση δεν θα πραγματοποιηθεί για καθαρά οικονομικούς λόγους.

«Σε περίπτωση που προχωρήσουμε στην πώληση του Καρέτσα το καλοκαίρι, αυτό δεν θα γίνει για λόγους ισοσκέλισης του μπάτζετ», δήλωσε χαρακτηριστικά στη «Het Laatste Nieuws». «Μια τέτοια απόφαση θα παρθεί μόνο εφόσον θεωρήσουμε ότι έχει αγγίξει το ταβάνι του στη Γκενκ, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και ως επενδυτικό πρότζεκτ».

Το ενδιαφέρον για τον 19χρονο παραμένει ζωηρό, όμως απομένει να φανεί ποια ομάδα θα καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση. Ο Καρέτσας έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το 2029, ενώ η εκτιμώμενη αξία του, βάσει Transfermarkt, φτάνει τα 28 εκατ. ευρώ.