Ο Χρήστος Τζόλης στη Λίβερπουλ; Κι όμως, πριν από μερικά χρόνια, οι ακαδημίες των «κόκκινων» είχαν «τσεκάρει» τον Έλληνα μεσοεπιθετικό!

Ο Χρήστος Τζόλης μπορεί τώρα να «μαγεύει» με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, αλλά πριν από λίγα χρόνια είχε περάσει από το «μικροσκόπιο» της Λίβερπουλ!

Κι όμως, πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, αλλά ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν στις ακαδημίες των «reds»! Σε ένα όνειρο, για κάθε παιδί, που γινόταν πραγματικότητα, μέσα από ένα «τρελό» δρομολόγιο!

Για να «ξετυλίξουμε» την ιστορία του θα πρέπει να γυρίσουμε, μερικά χρόνια πίσω. Συγκεκριμένα, όταν ο Χρήστος Τζόλης ήταν 15-16 ετών.

Η «άγνωστη» ιστορία του Χρήστου Τζόλη

Από μικρή ηλικία, ο ΠΑΟΚ τον είχε εντοπίσει και τον είχε κάνει δικό του. Ωστόσο, στην εφηβεία του είχε αποχωρήσει από την Ελλάδα, για να ζήσει με τους γονείς του στη Γερμανία.

Τότε, ήταν και που άρχισε να «κυνηγάει» το όνειρό του ακόμα παραπάνω. Στην ουσία ζούσε μία «διπλή ζωή», καθώς πήγαινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αγγλία. Ο λόγος; Να δοκιμαστεί στη Λίβερπουλ, για να «κερδίσει» μία θέση στην ακαδημία της!

Πολλές φορές, έκανε το δρομολόγιο Γερμανία – Αγγλία μόνος του, αν και δεν είχε ούτε ενηλικιωθεί.

Εκεί, δοκιμαζόταν συνεχώς, για σχεδόν 1 με 1.5 χρόνο, ζώντας μαζί με άλλες οικογένειες, που τον είχαν αναλάβει, για το χρονικό διάστημα που θα έμενε στο «Νησί».

Μετά από δύο εβδομάδες γυρνούσε ξανά στη Γερμανία, ενώ υπήρξε και φορά που είχε μείνει στην Αγγλία για έναν ολόκληρο μήνα.

Παρ’ όλα αυτά, μετά από μερικές φορές που έκανε αυτό το «τρελό» δρομολόγιο, η Λίβερπουλ αποφάσισε να μην τον κρατήσει.

Ύστερα, από μερικά χρόνια βλέπουμε τον Χρήστο Τζόλη να «λάμπει» με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, κάνοντας «μαγικά» πράγματα. Κι όλα αυτά, ενώ μία από τις μία μεγαλύτερες ομάδες της Αγγλίας τον είχε «τσεκάρει» από μικρή ηλικία.

Ωστόσο, η ζωή τα έφερε έτσι, που τον είδαμε και στα γήπεδα της Ελλάδας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πριν έρθει το μεγάλο «μπαμ». Με τον νεαρό εξτρέμ, να είχε «αποκαλύψει» όλη αυτήν την ιστορία το 2021 στο «Monday FC» στα κανάλια Novasports.

Όμως, ελάχιστοι μέχρι και σήμερα, γνωρίζουν το «φλερτ» της Λίβερπουλ με τον Χρήστο Τζόλη, πριν την «εκτόξευση».