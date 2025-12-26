Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης τα… είπαν στο Γκενκ – Κλαμπ Μπριζ (26/12, 3-5), σε μία «μάχη» που είχε ενδιαφέρον σε ομαδικό, αλλά και ατομικό επίπεδο!

Η ελληνική «μονομαχία» του Βελγίου ανάμεσα σε Κωνσταντίνο Καρέτσα και Χρήστο Τζόλη έλαβε «τέλος», με τον δεύτερο να «χαμογελά»! Σε ένα ματς-διαφήμιση για το ποδόσφαιρο.

Η Κλαμπ Μπριζ μπόρεσε να πάρει ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Γκενκ (26/12, 3-5) και ελπίζει σε ένα «στραβοπάτημα» της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (που παίζει σε λίγες ώρες), ώστε να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας σε ισοβαθμία.

Σε μία νίκη, που ο Χρήστος Τζόλης έβαλε το… χεράκι του, καθώς είχε μία πολύ καλή παρουσία. Μάλιστα, με τα όσα έκανε μπόρεσε και να «ξεφύγει» από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, σε μία ιδιαίτερη «κορυφή» που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές!

Οι πιο «ακριβοί ξένοι» στη Jupiler Pro League είναι Έλληνες! Τι και αν είναι μονάχα δύο σε όλο το πρωτάθλημα; Οι Έλληνες της Jupiler Pro League έχουν «τρελάνει» το Transfermarkt και είναι «ό,τι πολυτιμότερο» θα βρούμε στο Βέλγιο!

Το «κυνηγητό» των δύο Ελλήνων

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ τελείωσε με τη συνολική του βαθμολογία 7.9 στο Sofascore.

Είχε 73% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (30/41), με τις 27 προσπάθειές του να είναι στο αντίπαλο μισό, 1/1 επιτυχημένη ντρίμπλα και εξαιρετική παρουσία, με μονάχα 58 επαφές.

Την ίδια ώρα, «έφτιαξε» μία μεγάλη μία μεγάλη ευκαιρία, ενώ είχε και τρεις πάσες-κλειδιά, ενώ δημιούργησε πολλούς «μπελάδες» κάνοντας «χατ-τρικ» στις ασίστ!

80’ 🅰️ • Christos Tzolis lays it off to Stanković, who unleashes a SCREAMER from outside the box to put Club Brugge ahead in this thriller. Third assist of the night for Christos Tzolis! 4–3 Club Brugge! HOLD ON! 🔵⚫️#ClubBrugge | #GNKCLU pic.twitter.com/AFyijZp0BY — 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙖𝙨𝙞𝙡𝙤𝙥𝙞𝙩𝙖 👑 (@KingVasilopita) December 26, 2025

Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κινήθηκε σε πιο ρηχά «νερά». Τελείωσε το ματς έχοντας 6.5 συνολική βαθμολογία, με 78% ποσοστό εύστοχων μεταβιβάσεων (35/45) και τέσσερις πάσες κλειδιά.

Ωστόσο, εκτός από την ήττα, είδε και τον συμπαίκτη του στην Εθνική να τον «ξεπερνάει» και να «ξεφεύγει» σε μία συγκεκριμένη λίστα. Οι δύο τους «μονομαχούσαν» στην κορυφή με τους καλύτερους «δημιουργούς» της Jupiler Pro League.

Αμφότεροι, πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση είχαν έξι ασίστ. Παρ’ όλα αυτά, ο Χρήστος Τζόλης «ξέφυγε» για τα καλά, καθώς έφτασε τις εννέα!

Θα μπορέσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας να τον «προλάβει» σε αυτήν την ελληνική «μάχη»;