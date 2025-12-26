Η ελληνική «μονομαχία» του Βελγίου ανάμεσα σε Κωνσταντίνο Καρέτσα και Χρήστο Τζόλη έλαβε «τέλος», με τον δεύτερο να «χαμογελά»! Σε ένα ματς-διαφήμιση για το ποδόσφαιρο.
Η Κλαμπ Μπριζ μπόρεσε να πάρει ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα της Γκενκ (26/12, 3-5) και ελπίζει σε ένα «στραβοπάτημα» της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (που παίζει σε λίγες ώρες), ώστε να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας σε ισοβαθμία.
Σε μία νίκη, που ο Χρήστος Τζόλης έβαλε το… χεράκι του, καθώς είχε μία πολύ καλή παρουσία. Μάλιστα, με τα όσα έκανε μπόρεσε και να «ξεφύγει» από τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, σε μία ιδιαίτερη «κορυφή» που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές!
Το «κυνηγητό» των δύο Ελλήνων
Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ τελείωσε με τη συνολική του βαθμολογία 7.9 στο Sofascore.
Είχε 73% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (30/41), με τις 27 προσπάθειές του να είναι στο αντίπαλο μισό, 1/1 επιτυχημένη ντρίμπλα και εξαιρετική παρουσία, με μονάχα 58 επαφές.
Την ίδια ώρα, «έφτιαξε» μία μεγάλη μία μεγάλη ευκαιρία, ενώ είχε και τρεις πάσες-κλειδιά, ενώ δημιούργησε πολλούς «μπελάδες» κάνοντας «χατ-τρικ» στις ασίστ!
Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κινήθηκε σε πιο ρηχά «νερά». Τελείωσε το ματς έχοντας 6.5 συνολική βαθμολογία, με 78% ποσοστό εύστοχων μεταβιβάσεων (35/45) και τέσσερις πάσες κλειδιά.
Ωστόσο, εκτός από την ήττα, είδε και τον συμπαίκτη του στην Εθνική να τον «ξεπερνάει» και να «ξεφεύγει» σε μία συγκεκριμένη λίστα. Οι δύο τους «μονομαχούσαν» στην κορυφή με τους καλύτερους «δημιουργούς» της Jupiler Pro League.
Αμφότεροι, πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση είχαν έξι ασίστ. Παρ’ όλα αυτά, ο Χρήστος Τζόλης «ξέφυγε» για τα καλά, καθώς έφτασε τις εννέα!
Θα μπορέσει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας να τον «προλάβει» σε αυτήν την ελληνική «μάχη»;