Ο Στέφανος Τζίμας, που έχει αρχίσει να αποδεικνύει το ταλέντο του στη νέα του ομάδα, εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα των εθνικών ομάδων για να επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και να βρεθεί σε γνώριμα μέρη.

Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής αποφάσισε να επισκεφθεί τη βάση του ΠΑΟΚ Β στη Σουρωτή, όπου είχε την ευκαιρία να προπονηθεί με τη Β’ ομάδα του συλλόγου.

Αυτή η επίσκεψη του επέτρεψε να ξανασυνδεθεί με παλιούς φίλους και συμπαίκτες από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, διατηρώντας ακόμα ιδιαίτερα «δυνατούς» δεσμούς με την ομάδα όπου ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα.

Ο Τζίμας παίρνει τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται σε φιλικές αναμετρήσεις και αποδεικνύει πως μπορεί να προσφέρει άμεσα στους «γλάρους».

Άλλωστε, όταν έκανε το επίσημο ντεμπούτο του, σε ματς του Carabao Cup κόντρα στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ, συστήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρώτα πέρασε ως αλλαγή και έπειτα, σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, για να βοηθήσει την Μπράιτον να επικρατήσει με 0-6!

Παράλληλα, ο Στέφανος Τζίμας έδειξε την αγάπη του για τον ΠΑΟΚ και σε ένα βίντεο των «γλάρων», που καλούσε τους παίκτες να αποκαλύψουν την αγαπημένη τους έδρα.

Τότε, ο νεαρός επιθετικός είχε πει χαρακτηριστικά: «Τούμπα του ΠΑΟΚ, της πρώην ομάδας μου. Έχει από τους πιο τρελούς οπαδούς αυτή η ομάδα».

