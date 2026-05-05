Τι ανέφερε ο προπονητής της Σπόρτινγκ για τον τραυματισμό που αντιμετωπίζει ο Φώτης Ιωαννίδης;

Η παρατεταμένη απουσία του Φώτη Ιωαννίδη λόγω τραυματισμού από τις 23 Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει έντονη αβεβαιότητα για το αν θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά την τρέχουσα σεζόν, την ίδια στιγμή που η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, μετά την επιβλητική νίκη της με 5-1 επί της Γκιμαράες, ισοβαθμεί πλέον με την Μπενφίκα στη δεύτερη θέση.

Παρά την αγωνία που επικρατεί στις τάξεις του πορτογαλικού συλλόγου δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη του πρωταθλήματος, ο Ρούι Μπόρζες εμφανίστηκε καθησυχαστικός στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επικείμενη επιστροφή του διεθνούς επιθετικού στα γήπεδα.

Ο Ιωαννίδης αποκάλυψε γιατί δεν έφυγε νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό (video) Ο Φώτης Ιωαννίδης παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στον Ντέμη Νικολαΐδη, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που δεν αποχώρησε νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό.

«Ελπίζω μέχρι το τέλος της σεζόν να δω τον Ιωαννίδη να παίζει, έχουν μείνει ακόμα δύο παιχνίδια. Πιστεύω και εύχομαι πραγματικά ότι θα παίξει, ακόμα και εάν είναι για λίγο στο τελευταίο ματς ή στο Κύπελλο», είπε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζουμε πως, μέχρι την στιγμή που τραυματίστηκε, ο Ιωαννίδης είχε προλάβει να αγωνιστεί σε 27 παιχνίδια με την Σπόρτινγκ, σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 6 γκολ και 3 ασίστ.