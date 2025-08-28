Όσα έκανε ο εξωπραγματικός Στέφανος Τζίμας, στο ντεμπούτο του με την Μπράιτον, πέραν των δύο γκολ και της ασίστ.

Ο Στέφανος Τζίμας είναι το πρόσωπο της βραδιάς στην Αγγλία, μετά το επιβλητικό του ντεμπούτο το βράδυ της Τετάρτης (27/08), με τη φανέλα της Μπράιτον.

Το «Νησί» από τη μία συγκλονίστηκε από τον σοκαριστικό αποκλεισμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσπι και από την άλλη απόλαυσε το πρώτο μισάωρο του Έλληνα φορ στην Αγγλία.

Ο Στέφανος Τζίμας «μπήκε» στον αγωνιστικό χώρο στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης της Όξφορντ με την Μπράιτον, για το Carabao Cup. Μαζί με τις καθυστερήσεις, έπαιξε για περίπου 29′ και σε αυτά, πρόλαβε να κάνει τα πάντα και μάλιστα, «τέλεια»!

Σκόραρε στο 71′ και στο 77′, ενώ στο 86′ μοίρασε και ασίστ. Ουσιαστικά, ο πίνακας του σκορ από το 0-3 «πήγε» στο 0-6, χάρις τις δικιές του πινελιές.

Το πραγματικά σπουδαίο, όμως, έγκειται στις φορές που χρειάστηκε να αγγίξει την μπάλα, για να καταγράψει δύο γκολ και μία ασίστ.

Stefanos Tzimas' official debut for Brighton against Oxford United:



⏩66' comes on

⚽️71' goal

⚽️77' goal

🅰️86' assist



A dream debut for the 19-year-old Greek talent! 🇬🇷 pic.twitter.com/NnAteo74jq — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) August 27, 2025

Μόλις 10! Στις 10 επαφές που είχε με την μπάλα, ο Στέφανος Τζίμας είχε 5/5 σωστές πάσες, μία πάσα-κλειδί, αλλά και 2/2 σουτ στον στόχο.

Κάπως έτσι, βάσει SofaScore βαθμολογήθηκε με το απόλυτο «10» και αναδείχθηκε ως ο MVP της αναμέτρησης. Καλύτερο ντεμπούτο, απλά δεν γινόταν. Και οι αγκαλιές με τον κόσμο των «γλάρων», μετά το φινάλε του ματς, τα «λένε» όλα.