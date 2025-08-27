Ο Στέφανος Τζίμας «συστήθηκε» με τον καλύτερο τρόπο στους φίλους της Μπράιτον με δύο γκολ και ασίστ! Πρώτη συμμετοχή και για τον Μπάμπη Κωστούλα!

Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ είχε πει ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα.

Και έτσι έγινε! Απέναντι στην Όξφορντ Γιουνάιτεντ (27/08, 0-6) οι δύο Έλληνες έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση, με την Μπράιτον κι όχι μόνο αυτό!

Ο Στέφανος Τζίμας μπήκε στο 66ο λεπτό ως αλλαγή. Και στο 71’ έζησε την απόλυτη αποθέωση. Πήρε μία κάθετη πάσα από τον Χάρι Χάουελ και με ένα άψογο τελείωμα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους «γλάρους».

🚨⚽️ TZIMAS SCORES HIS FIRST BRIGHTON GOAL! 4-0! 🇬🇷 pic.twitter.com/FibZ538ehO — Brighton Bubble (@BrightonBubble) August 27, 2025

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Στο 77’ ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και την ξαναέστειλε στα δίχτυα!

🚨⚽️ Tzimas scores a brace on his debut!! 5-0!! pic.twitter.com/YoLOdQw7nG — Brighton Bubble (@BrightonBubble) August 27, 2025

Την ίδια ώρα, βοήθησε και στο δημιουργικό κομμάτι. Στο 86ο λεπτό έκλεψε την μπάλα και αυτή κατέληξε στον Τομ Γουάτσον, που με ένα φανταστικό σουτ έκανε το 0-6, για την πρώτη ασίστ του Στέφανου Τζίμα!

Ένα ονειρκό ντεμπούτο, που δεν θα το ξεχάσει με τίποτα. Και σίγουρα θα βάλει σε δεύτερες σκέψεις τον προπονητή του εν όψει της συνέχειας.

Tommy Watson’s first goal for Brighton! 6-0 😃 pic.twitter.com/jQcgLhHro5 — Owen (@owen_bhafc) August 27, 2025

Παρ’ όλα αυτά, η αναμέτρηση είχε κι άλλο ελληνικό «χρώμα». Ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 78ο λεπτό, για να γράψει την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της Μπράιτον!