Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας κλήθηκαν να διαλέξουν αγαπημένη έδρα, σε ένα βίντεο της Μπράιτον και δεν έκαναν την… έκπληξη!

Η Μπράιτον ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές της να αποκαλύψουν ποια είναι η αγαπημένη τους έδρα, εκτός φυσικά από το Amex Stadium.

Οι απαντήσεις των Ελλήνων παικτών, Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανου Τζίμα, είχαν φυσικά ξεχωριστό ενδιαφέρον, αφού είχαν έντονο ελληνικό «χρώμα». Βέβαια, οι δυο τους δεν… συμφώνησαν.

Ο Μπάμπης Κωστούλας επέλεξε το Γ. Καραϊσκάκης, το οποίο ξεχώρισε για τη σπουδαία ατμόσφαιρά του, όπως χαρακτηριστικά είπε, για την έδρα της πρώην ομάδας του.

Από την άλλη πλευρά, ο Στέφανος Τζίμας προτίμησ την έδρα του ΠΑΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά: « Τούμπα του ΠΑΟΚ, της πρώην ομάδας μου. Εχει από τους πιο τρελούς οπαδούς αυτή η ομάδα».

Δείτε το βίντεο: