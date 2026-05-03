Ο Χρήστος Τζόλης παρέδωσε ένα masterclass απέναντι στην Άντερλεχτ (03/05, 1-3)! Ήταν ΞΑΝΑ κομβικός για την ομάδα του, πρωταγωνίστησε και την «έφερε» στην κορυφή της Jupiler Pro League.

Εδώ και αρκετό καιρό η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ είχε την πρωτοπορία στο βέλγικο πρωτάθλημα. Ωστόσο, η Κλαμπ Μπριζ «παρακολουθούσε» και έπειτα από τη νίκη στην 6η αγωνιστική των Play Offs έκανε την «προσπέραση».

Το ματς με την Άντερλεχτ (03/05, 1-3) ήταν απλώς μία «επιβεβαίωση» πως ο Χρήστος Τζόλης είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Έτσι και αλλιώς, μία γρήγορη ματιά στα «πεπραγμένα» του είναι αρκετή, για να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε.

Αρχικά, ήταν ο MVP της αναμέτρησης βάσει της βαθμολογίας του Sofascore έχοντας συνολική βαθμολογία 8.9! Πώς έφτασε μέχρι εκεί; «Σμπαραλιάζοντας» την άμυνα της Άντερλεχτ!

Συνολικά είχε 87% ποσοστό επιτυχίας στις μεταβιβάσεις του (20/23), ενώ είχε πέντε πάσες-κλειδιά δημιουργώντας μία μεγάλη ευκαιρία!

Την ίδια ώρα, είχε 3/4 επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ κέρδισε και δύο φάουλ. Αρκετά σημαντική ήταν και η συνεισφορά του στην άμυνα, αφού είχε 1/1 επιτυχημένο τάκλιν, «κέρδισε» πέντε φορές την μπάλα για την ομάδα του, ενώ βγήκε νικητής σε 6/10 μονομαχίες.

61’ ⚽️ • GOALLL! CHRISTOS TZOLIS TAKES THE LONG BALL FROM VETLESEN AND SMASHES IT ACROSS THE KEEPER AND IN TO MAKE IT 3-0 FOR CLUB BRUGGE! 🔵⚫️#ANDCLU pic.twitter.com/HHgUpnuJRe — 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙖𝙨𝙞𝙡𝙤𝙥𝙞𝙩𝙖 👑 (@KingVasilopita) May 3, 2026

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το γκολ που πέτυχε στο 61ο λεπτό και ουσιαστικά «κλείδωσε» και τη νίκη. Πήρε την μπάλα από το κέντρο, την «κουβάλησε» μέχρι να φτάσει στην περιοχή και από εκεί εκτέλεσε εύστοχα με το αριστερό!

Σε ένα πραγματικό masterclass του Χρήστου Τζόλη, που έχει πάρει «φωτιά» τον τελευταίο καιρό!