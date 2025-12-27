Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο στην Μπενφίκα! Ωστόσο, ποιο είναι το «καλύτερό του», σύμφωνα με τον ίδιο;

Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάνει φοβερά πράγματα από την ημέρα που «πάτησε» το πόδι του στη Λισαβόνα για λογαριασμό της Μπενφίκα!

Σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο και ώρες-ώρες φαντάζει δύσκολο να τον σταματήσεις.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες έφτασε τα 50 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις σε μονάχα 86 αναμετρήσεις, με τους Πορτογάλους!

Γι’ αυτό και αποφασίστηκε να φτιαχτεί ένα ιδιαίτερο βιντεάκι, που ο Έλληνας επιθετικός θα μπορεί να «θυμηθεί» όλα του τα τέρματα.

Και έτσι έγινε, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να απαντάει σε μερικές ερωτήσεις. Από το πρώτο του τέρμα, μέχρι το χατ-τρικ στην Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, όταν ήρθε η πιο δύσκολη ώρα του να διαλέξει το «καλύτερό του» τέρμα, ο 27χρονος ποδοσφαιριστής είχε απάντηση!

Ποιο γκολ ξεχώρισε; Αυτό που είχε πετύχει πριν από λίγους μήνες απέναντι στη Μονακό για τα Play Offs του Champions League!

Τότε, ο Βαγγέλης Παυλίδης είχε «σωριάσει» στο έδαφος έναν αντίπαλό του και με ένα «τσίμπημα» της μπάλα είχε κρεμάσει τον τερματοφύλακα των Μονεγάσκων για ένα απίθανο τέρμα!

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης:

Το σχόλιο του για την επίτευξη 50 γκολ με τη φανέλα της Μπενφίκα:

«Είναι πραγματικά ένα απίστευτο συναίσθημα. Δεν περίμενα να έχω ήδη 50 γκολ, είμαι μόλις ενάμιση χρόνο στη Μπενφίκα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτό το ρεκόρ».

Πώς ήταν το πρώτο του γκολ με τη Μπενφίκα:

«Ήταν ένα συναισθηματικό γκολ και ταυτόχρονα χαλαρωτικό. Το να θυμάσαι το πρώτο σου γκολ με τη Μπενφίκα είναι πάντα ξεχωριστό».

Ποιο πιστεύει ότι ήταν το καλύτερο του γκολ μέχρι τώρα:

«Νομίζω ήταν το γκολ απέναντι στη Μονακό, εκτός έδρας. Καλή τεχνική κίνηση, καλή πάσα από τον Τομάς [Αραούχο]. Ήταν ένα καλό, όμορφο γκολ και μια σημαντική νίκη».

Αλλά και ποιο το πιο σημαντικό:

«Δεν ξέρω. Θα διαλέξω ένα από τα τρία που πέτυχα στο Πόρτο».

Τι θυμάται από το πρώτο του γκολ:

«Στο Λιγκ Καπ. Μπήκα ως αλλαγή… Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα εδώ στη Μπενφίκα, αλλά φυσικά το να σκοράρεις σε κάνει πάντα να νιώθεις καλύτερα και πιο σημαντικός για την ομάδα».

Το πρώτο του χατ-τρικ και όλα όσα έχει πετύχει μέχρι σήμερα με τη Μπενφίκα:

«Ήταν απέναντι στην… Μπαρτσελόνα. Πραγματικά ξεχωριστό και σημαντικό για την αυτοπεποίθησή μου. Ήταν το πρώτο μου χατ-τρικ στο Champions League, απίστευτο. Δεν ήταν τόσα πολλά, νομίζω ήταν τέσσερα. Εύκολη ερώτηση. Μπαρτσελόνα, Πόρτο, Μορεϊρένσε και… δεν θυμάμαι το άλλο. Αρούκα, αυτό είναι».

Τα λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο για εκείνον:

«Είναι πάντα ωραίο να ακούς θετικά λόγια από τον προπονητή και να βλέπεις να αναγνωρίζεται η προσπάθειά μου να βοηθώ την ομάδα, πέρα από τα γκολ. Η στάση μου και η αμυντική μου δουλειά. Θέλω να βοηθάω την ομάδα και δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίζει».

Το σχόλιό του για το τέλος του 2025:

«Ήταν μια καλή χρονιά για μένα και φυσικά ξέρω ότι αυτοί οι δύο παίκτες [Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν] ήταν μπροστά μου. Είναι φανταστικό να βρίσκομαι κοντά τους και μπροστά από άλλους ποιοτικούς παίκτες. Θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό».

Το μήνυμά του στον κόσμο της Μπενφίκα:

«Σας ευχαριστώ για όλα, φίλαθλοι της Μπενφίκα. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό».

