Τι ανέφερε ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου, μετά το χατ-τρικ που έκανε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο Μορεϊρένσε-Μπενφίκα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα στην Μπενφίκα και ο προπονητής της, Ζοσέ Μουρίνιο, δεν σταματά να τον αποθεώνει.

Αυτήν τη φορά, ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε τρεις φορές στην «έξοδο» της Μπενφίκα στην έδρα της Μορεϊρένσε. Ο Ζοσέ Μουρίνιο, όμως, δεν στάθηκε μόνο στο χατ-τρικ, ούτε στο ρεκόρ που κατέρριψε ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ποιο ήταν αυτό;

Το γεγονός πως έφτασε τα 44 γκολ με την Μπενφίκα μέσα στο 2025 και… μπήκε δίπλα στο όνομα του θρυλικού Εουσέμπιο, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά το 1972 και τον «Μαύρο Πάνθηρα» που σκοράρει περισσότερα από 42 τέρματα σε ένα ημερολογιακό έτος!

Ο «Special One», ωστόσο, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου γύρισε τον χρόνο λίγο πίσω και στάθηκε στη νοοτροπία που έδειξε ο Βαγγέλης Παυλίδης, στο ματς που προηγήθηκε εντός της εβδομάδας, μεταξύ Μπενφίκα και Νάπολι, για τη League Phase του Champions League.

«Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος, καταρχάς, με τον τρόπο που δέχτηκε να μην παίξει εναντίον της Νάπολι, με τον τρόπο που ο Ιβάνοβιτς έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι εναντίον της Νάπολι και δέχτηκε να μην παίξει σήμερα. Η ομάδα γίνεται ”ομάδα” και κατανοεί διαφορετικά παιχνίδια και τρόπους σκέψης και παιχνιδιού. Ο Παυλίδης ήταν φρέσκος. Αυτό το παιχνίδι εναντίον της Νάπολι του έδωσε ξεκούραση και εμφανίστηκε με ένα διαφορετικό είδος ”λαμπρότητας”.

Ο Παυλίδης σκόραρε τρία καλά γκολ, θα μπορούσε να είχε σκοράρει τέσσερα, επειδή υπήρχε πέναλτι εναντίον του. Πέναλτι από αυτά που ξεχνιούνται επειδή το σκορ ήταν 4-0, αλλά που μπορούν να κρίνουν αγώνες, όταν το σκορ ήταν 0-0, πέναλτι για τα οποία άλλοι κλαίνε, πιέζουν, φωνάζουν και συνεχίζουν να πιέζουν. Και εμείς, με διαφορετικό προφίλ, το κάνουμε λιγότερο. Καθώς δεν με ενδιαφέρει να κερδίσω το βραβείο fair play, πρέπει να πω ότι ήταν καλή διαιτησία, αλλά ένα λάθος μεταξύ του διαιτητή και του VAR, το οποίο θα μπορούσε να ήταν σημαντικό. Υπήρξε πέναλτι στον Παυλίδη».