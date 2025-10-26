Άλλη μία βραδιά που ο Βαγγέλης Παυλίδης έλαμψε για την Μπενφίκα και έγινε πρωτοσέλιδο στις μεγαλύτερες εφημερίδες της Πορτογαλίας.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει στον χαβά του. Έχει πάρει το… όπλο του και δεν λέει να το αφήσει, γράφοντας διαρκώς νούμερα και επιδόσεις.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πρώτο θέμα στην ποδοσφαιρική Πορτογαλία. Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς. Και δεν θα έχει και άδικο. Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός σημείωσε χατ τρικ το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στην ευρεία νίκη της Μπενφίκα απέναντι στην Αρούκα. Κι ακόμα να χάσει στις υποχρεώσεις των διοργανώσεων της πατρίδας του ο Ζοσέ Μουρίνιο. Πως να συμβεί όμως με τέτοιον Βαγγέλη Παυλίδη;

Το «κανόνι» των αετών της Λισαβόνας ήταν εκείνος που τοποθέτησε από νωρίς την ομάδα του σε θέση φαβορί, μετουσιώνοντας σε γκολ τις δύο ισάριθμες φορές που βρέθηκε στα 11 βήματα, πριν ακόμα συμπληρωθούν 25′ στο πρώτο μέρος.

Το χατ τρικ από τον Βαγγέλη Παυλίδη ήρθε στο 50′ με ατομική προσπάθεια για να αντικατασταθεί, αφού τα είχε κάνει όλα, στο 77′. Το «Ντα Λουζ» στο πόδι, αποθεώνοντας τον Έλληνα σέντερ φορ.

Το ίδιο έπραξαν και οι αθλητικές εφημερίδες της Πορτογαλίας με την «Record» να κυκλοφορεί με τίτλο… «Παυλίδης ο εκλεκτός» ενώ περίοπτη θέση είχε και στην A Bola, η οποία ασχολήθηκε περισσότερο με την τεράστια συμμετοχή των φίλων της ομάδας του στις εκλογές. Ιστορική προσέλευση όπως γράφουν οι Πορτογάλοι.

Με τα τρία γκολ που έβαλε απέναντι στην Αρούκα, ο Παυλίδης έφτασε συνολικά τα 8 τέρματα στο πρωτάθλημα, οδηγώντας πλέον την κούρσα του πρώτου σκόρερ. Στην οποία βρισκόταν με 7 γκολ μέχρι πρότινος ο Πάμπλο της Ζιλ Βιθέντε.

Και φυσικά ανταμείφθηκε στην βαθμολογία αφού συγκέντρωσε 9 βαθμούς, αγγίζοντας το άριστα. Χατ τρικ ήταν αυτό για τον ασταμάτητο Θεσσαλονικιό επιθετικό.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Βαγγέλης Παυλίδης έφτασε τα 37 γκολ γενικότερα σε όλες τις διοργανώσεις μέσα στο 2025. Τρομερή επίδοση. Αν προσθέσει κανείς και τις 13 ασίστ που έχει στο ενεργητικό του μέσα στο ημερολογιακό έτος που διανύουμε, τότε η… σούμα πενηντάρισε. 50 γκολ ή ασίστ σε 59 συμμετοχές για τον Έλληνα «φονιά» που κάνει πράματα και θάματα στην Πορτογαλία.