Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα… έκανε όλα τέλεια απέναντι στη Μορεϊρένσε (14/12, 0-4), με μία εμφάνιση-όνειρο, για να «πιάσει» μία κορυφή!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Πορτογαλία. Σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο και είναι ο «άνθρωπος-γκολ» της Μπενφίκα!

Αυτόν τον τίτλο τον «επιβεβαίωσε» με μία ακόμα εμφάνιση-όνειρο, για τη 14η αγωνιστική της Liga Portugal!

H Μορεϊρένσε (14/12, 0-4) δεν μπόρεσε να σταθεί «εμπόδιο» στον 27χρονο επιθετικό, που έκανε ό,τι ήθελε! Γεγονός, που το καταλαβαίνει κανείς, μόνο και μόνο αν δει την στατιστική του.

HAT-TRICK DE PAVLIDIS!



O melhor marcador do campeonato, já leva 20 golos esta época 🎩 pic.twitter.com/Edk4ECJOLx — B24 (@B24PT) December 14, 2025

Το show του Παυλίδη για την «κορυφή»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης θέλησε μονάχα 27 επαφές για να κάνει χατ-τρικ και να φτάσει τα 13 τέρματα στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας!

Με αυτόν τον τρόπο «ξεπέρασε» -προς ώρας- τους Λουίς Σουάρες και Κλέιτον στη λίστα των σκόρερ!

Από εκεί και πέρα, ο Έλληνας επιθετικός μέτρησε 8/13 επιτυχημένες πάσες, έχοντας δύο κλεψίματα και τέσσερις επανακτήσεις της μπάλας.

🚨🇵🇹 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS WITH A BRACE!



Moreirense 0-2 Benfica. pic.twitter.com/9toCjboZoa — Canto das Transferências (@cant_ferencias) December 14, 2025

Την ίδια ώρα, κέρδισε και τρεις μονομαχίες από τη συνολικά οκτώ που έδωσε. Ποιο ήταν το «αποτέλεσμα» της εμφάνισής του;

Ένα «ατόφιο 10άρι»! Κι όμως, ο Βαγγέλης Παυλίδης πήρε… άριστα στην εκός έδρας «αποστολή» της ομάδας του με τη Μορεϊρένσε (14/12, 0-4)!

Ωστόσο, όπως και να το κάνουμε, όταν μία τέτοια «παράσταση» έχει «συνοδευτεί» με τρία γκολ, «10άρι» και «κορυφή» στη Liga Portugal την κάνει λίγο πιο… ξεχωριστή!

🚨🇵🇹 | GOAL: VANGELIS PAVLIDIS OPENS THE SCORING FOR BENFICA!



Moreirense 0-1 Benfica. pic.twitter.com/ZY5x6jQGWf — Canto das Transferências (@cant_ferencias) December 14, 2025

Θα μπορέσει ο Βαγγέλης Παυλίδης να τερματίσει στην πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει.

Ωστόσο, με τη… φόρα που έχει πάρει όλα είναι πιθανά. Έτσι και αλλιώς, το έχει αποδείξει πολλές φορές πως ξέρει να «ματώνει» τα αντίπαλα δίχτυα!