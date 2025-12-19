Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν αφήνει λεπτό να πάει… χαμένο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς όποτε του δίνεται η ευκαιρία προσπαθεί να φωνάζει «παρών»!

H Σπόρτινγκ Λισαβόνας έφτασε μία… ανάσα από το να μείνει εκτός Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Ωστόσο, τη «γλύτωσε» στο φινάλε απέναντι στη Σάντα Κλάρα (18/12, 2-3 παρ.), με τον Λουίς Σουάρες να ισοφαρίζει στο 90+16 και έναν Έλληνα να «υπογράφει» την ανατροπή!

Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και μέσα σε ελάχιστα λεπτά πρόλαβε να κάνει «αισθητή» την παρουσία. Με ένα γκολ-χρυσάφι για την ομάδα του στην παράταση, που εν τέλει έκρινε και την αναμέτρηση!

Και «απέδειξε» για ακόμα μία φορά, πως μπορεί και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να συνεισφέρει στην ομάδα του με γκολ ή ασίστ! Άλλωστε, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά.

Φωνάζει «παρών» κάθε 83 λεπτά

Η αλήθεια είναι πως ο Έλληνας επιθετικός από την ημέρα που πήγε στην Πορτογαλία ελάχιστες φορές έχει παίξει στη βασική ενδεκάδα.

Για την ακρίβεια, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στη Liga Portugal. Ο συνολικός χρόνος που έχει σε όλες τις αναμετρήσεις της ομάδας του είναι 665 λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις χωρίς τις καθυστερήσεις!

Αποθέωσε Ιωαννίδη ο προπονητής του στην Σπόρτινγκ: «Έδειξε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του» Ειδική μνεία στον Φώτη Ιωαννίδη έκανε ο προπονητής του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, παρότι αγωνίστηκε για λίγο στο ντέρμπι με την Μπενφίκα.

Τι είναι αυτό που τον κάνει να «ξεχωρίζει» μέχρι στιγμής στο νέο του ποδοσφαιρικό «ταξίδι»;

Το ότι όποτε η ομάδα του χρειάζεται γκολ ή ασίστ εκείνος δεν… καθυστερήσει. Κάθε άλλο, καθώς μετράει ήδη πέντε τέρματα, αλλά και τρία «σερβιρίσματα» σε όλες τις διοργανώσεις.

Τι σημαίνει αυτό; Πως ο Φώτης Ιωαννίδης «δίνει» ένα γκολ ή μία ασίστ κάθε 83 λεπτά! Αριθμός πάρα πολύ ικανοποιητικός, όταν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, αλλά έχει παίξει μέχρι και σε αγώνες του Champions League!

Το αν θα συνεχίσει με την ίδια… ταχύτητα κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ωστόσο, το πρώτο δείγμα γραφής είναι πάρα πολύ καλό.