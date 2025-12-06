Ειδική μνεία στον Φώτη Ιωαννίδη έκανε ο προπονητής του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, παρότι αγωνίστηκε για λίγο στο ντέρμπι με την Μπενφίκα.

Με κολακευτικά λόγια για μία ακόμα φορά μίλησε ο Ρουί Μπόρζες, τεχνικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, για τον Φώτη Ιωαννίδη μετά την ολοκλήρωση του ισόπαλου ντέρμπι της πόλης με τη Μπενφίκα (1-1).

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός φαίνεται πως έχει κερδίσει τον προπονητή του όχι μόνο με την αγωνιστική του αξία αλλά και τη συμπεριφορά του, κάνοντας ξεχωριστή αναφορά στον χαρακτήρα του πρώην σέντερ φορ του Παναθηναϊκού.

Ο Ιωαννίδης επέστρεψε (αρκετά) νωρίτερα του αναμενομένου από τον τραυματισμό του και ο Πορτογάλος προπονητής του, δεν άφησε την αφοσίωση και τη προσπάθεια που έκανε ο παίκτης του, να περάσουν ασχολίαστα.

Πιο αναλυτικά τα όσα ανέφερε σε σχετική ερώτηση που του έγινε για τον Ιωαννίδη, βρισκόμενος στην Αίθουσα Τύπου του γηπέδου…

«Ο Ιωαννίδης μας δίνει πολλά καλά πράγματα. Ξέραμε ότι δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει για μεγάλο διάστημα στο ματς, όχι λόγω του τραυματισμού, αλλά λόγω του χρόνου που έμεινε εκτός. Ήταν κάτι που έπρεπε επίσης να καταλάβω μαζί του. Προπονήθηκε, τον ρώτησα πώς ένιωθε, για να πάρω την απόφαση αν μπορούσα να τον συμπεριλάβω ή όχι. Μου αρέσει να ακούω τους παίκτες και αυτό έκανα».

Σε ερώτηση για το πως ένιωσε ο Ιωαννίδης με το come back του, ο Μπόρζες αφού πρώτα αστειεύτηκε, εξήρε τον Έλληνα επιθετικό.

«Δεν ξέρω για απόψε, δεν κοιμήθηκα μαζί του. Αλλά χθες ένιωσα ότι ήταν καλός, και γι’ αυτό κλήθηκε. Ένιωθε καλά, είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση και ήταν πολύ πρόθυμος να βοηθήσει την ομάδα. Αυτά είναι τα είδη των παικτών που ορίζουν μια ποδοσφαιρική ομάδα και ένα σύνολο. Ήθελε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό, όχι για να παίξει εναντίον της Μπενφίκα, αλλά για να βοηθήσει την ομάδα. Έχει μια εξαιρετική προσωπικότητα και χαρακτήρα. Όλοι μας, το προσωπικό και οι συμπαίκτες του, μείναμε πολύ έκπληκτοι από την ικανότητά του να παλεύει με τον τραυματισμό. Περιμέναμε να μείνει εκτός για έξι εβδομάδες και επέστρεψε μετά από τρεις. Πρέπει να το επαινέσω αυτό».