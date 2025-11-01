Φώτης Ιωαννίδης ή αλλιώς ο άνθρωπος που έδωσε τη λύση για τη Σπόρτινγκ που πάτησε κορυφή στην Πορτογαλία χάρις το κεφάλι του Έλληνα διεθνή επιθετικού.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού που έχει αρχίσει και ζεσταίνεται στην Ιβηρική, ήταν εκείνος που έλυσε τον γόρδιο δεσμό απέναντι στην Αλβέρκα, οι φίλοι της οποίας θα τον μισήσουν όπου να ‘ναι.

Λίγες ημέρες μετά το γκολ και την ασίστ που έδωσε στο ευρύ 5-1 για τον προημιτελικό του «Allianz Cup» με την ίδια αντίπαλο, ο Ιωαννίδης αποδείχθηκε καθόλα κομβικός αυτή τη φορά. Αυτό που λέμε «χρυσή αλλαγή».

Εννιά λεπτά αφότου πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, τρύπωσε στην «καρδιά» της αντίπαλης άμυνας και μετουσίωσε σε γκολ το πολύ καλά εκτελεσμένο κόρνερ του Γκονσάλβες για να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» για την Σπόρτινγκ.

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Έλληνας επιθετικός με 3 ασίστ και άλλα τόσα γκολ. Είναι τέτοια η επιδραστικότητά του στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ όταν μπάινει αλλαγή, που μάλλον ο Ρουί Μπόρζες θα το καθιερώσει. Όπως κάνει ούτως ή άλλως μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, όπου ο Ιωαννίδης έχει έξι συμμετοχές, όλες ερχόμενος από τον πάγκο.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πορτογάλος τεχνικός ρωτήθηκε για τον «Fotio» και είπε ότι: «Μπορούμε να πούμε πως είχε άμεσο αντίκτυπο ερχόμενος από τον πάγκο, γιατί ο Φώτης τελικά ήταν αυτός που σκόραρε. Είναι διαφορετικός από τον Σουάρες, προσθέτει μεγαλύτερο βάθος στην επίθεση, είναι επικίνδυνος στις στατικές φάσεις, αν κι ένιωσα ότι ήταν λίγο κουρασμένος από την Τρίτη. Όμως αντέδρασε. Βάζει γκολ, είναι παίκτης που πετυχαίνει καθοριστικά γκολ και αυτό το έκανε ξανά σήμερα».»