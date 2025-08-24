Λίγα εκατοστά από τη δεύτερη ασίστ του με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, έφτασε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Αλλαγή που εκ του αποτελέσματος, βοήθησε τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας να πετύχει το διπλό στην έδρα της Νασιονάλ το Σάββατο (23/8), αποδείχθηκε ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Ο Έλληνας διεθνής μπακ χαφ που ήταν εκ των βασικών υποψηφίων για να στη βασική ενδεκάδα των «λιονταριών», έκανε μάλλον τον προπονητή του να το μετανιώσει που δεν τον ξεκόνησε, όταν τον πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Θέμα χρόνου βέβαια είναι να συμβεί αυτό με την παρουσία του.

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Πορτογαλικού πρωταθλήματος, η Σπόρτινγκ χρειάστηκε κάποιο χρόνο μέχρι να κεφαλαιοποιήσει την ανωτερότητά της κόντρα στη Νασιονάλ εκτός έδρας αφού μέχρι το 75′, το σκορ ήταν ισόπαλο.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο απίθανος Γκονσάλβες που πέτυχε χατ-τρικ με το ατόφιο 10άρι μάλιστα στη βαθμολογία, το πήρε πάνω του και «καθάρισε» την υπόθεση νίκη, για να φτάσουν οι πρφωταθλητές Πορτογαλίας στο 3/3.

Το δικό του… λιθαράκι στην επικράτηση αυτή έβαλε και ο «δικός μας» Γιώργος Βαγιαννίδης που έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις στις πρώτες του εμφανίσεις με τα «λιοντάρια».

Ο πρώην ακραίος οπισθοφύλακας του «τριφυλλιού», πέρασε και πάλι ως αλλαγή στον αγώνα αντί του Φρεσνέντα και κρίνοντας με την απόδοσή του, μάλλον θα σκέφτεται ο Μπόρχες ότι έπρεπε να τον έχει στο βασικό σχήμα.

Ο «Βάγια» λίγο έλειψε να σημειώσει τη δεύτερη ασίστ του αφού όπως συνέβη και πριν από λίγες ημέρες, έτσι και τώρα «έφτιαξε» γκολ της Σπόρτινγκ. Λίγα δευτερόλεπτα απ’ όταν είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο, αφότου μοίρασε… σακούλες, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για ένα υπέροχο γκολ και το προβάδισμα της Σπόρτινγκ.

Αντίπαλος αμυντικός όμως μπλόκαρε την μπάλα λίγο πριν αυτή καταλήξει στο βάθος της εστίας του. Ο Βαγιαννίδης δεν τα παράτησε και αφού ήταν μέσα στη φάση, τροφοδότησε στην εξέλιξη αυτής συμπαίκτη του με το κεφάλι για το 1-2 του Σουάρες. Γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ εν τέλει και με τη χρήση του VAR για ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο Βαγιαννίδης τα πήγε περίφημα στην περίπου μισή ώρα αγώνα που βρέθηκε στο χορτάρι (20 επαφές εκ των οποίων 3 στην αντίπαλη περιοχή/88% στις πάσες), αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τις πιθανότητές του να λογίζεται σιγά σιγά ως το βασικό δεξί μπακ της Σπόρτινγκ, «τρώγοντας» όλους τους υπόλοιπους.

Αυτή άλλωστε είναι η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει, με τους φίλους της ομάδας να τάσσονται υπέρ αυτόύ του ενδεχόμενου στα social media.