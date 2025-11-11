Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται πια στα 38 του χρόνια και έτσι, έχει αρχίσει να σκέφτεται για την στιγμή που θα ήθελε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Αργεντινής, ωστόσο στο μυαλό του πια, φαίνεται πως βρίσκεται και η σκέψη της απόσυρσης από την ενεργό δράση.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, θα «κλείνει» τα 39 του χρόνια, καθώς στα τέλη του Ιουνίου είναι και η ημέρα των γενεθλίων του.

Προς το παρόν, πάντως, το ενδεχόμενο να «κρεμάσει» τα παπούτσια του, υπάρχει απλώς σαν μία μελλοντική σκέψη.

Ο Λιονέλ Μέσι, σε δηλώσεις του, ξεκαθάρισε πως όσο αισθάνεται ότι είναι ανταγωνιστικός εντός των τεσσάρων γραμμών, τότε θα συνεχίσει να αγωνίζεται.

Την στιγμή, ωστόσο, που θα νιώθει πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί απόλυτα, θα είναι ακριβώς εκείνη που θα αποφασίσει να αποσυρθεί.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λιονέλ Μέσι:

«Όσο μπορώ ακόμα να παίζω και να νιώθω καλά σωματικά, θα συνεχίσω να κάνω τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο: να προσπαθώ να ανταγωνίζομαι, να κερδίζω, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.

Τη στιγμή που θα νιώσω ότι δεν είμαι σωματικά ικανός, ότι είναι δύσκολο για μένα στο γήπεδο ή ότι δεν το απολαμβάνω πλέον, τότε θα είναι η στιγμή να σταματήσω. Αλλά σήμερα το απολαμβάνω, νιώθω καλά και εκεί βρισκόμαστε».