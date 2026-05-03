Κύπελλο για τον Λούκας Ποντόλσκι; Ακόμα ένα, το Νο.5 στην καριέρα του Γερμανού ποδοσφαιριστή, που «πανηγυρίζει» πάντα σε διαφορετική χώρα!

Λούκας Ποντόλσκι. Ένας ποδοσφαιριστής, που πολλοί τον γνωρίζουν. Έτσι και αλλιώς τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του είναι αξιοζήλευτα.

Γκολ, ασίστ, «μαγικές» στιγμές, τρόπαια, εμφανίσεις με την εθνική Γερμανίας. Πού είναι αυτή τη στιγμή;

Στα 40 του έχει αγοράσει ένα μερίδιο των μετοχών της Γκόρνικ Ζάμπρζε. Ωστόσο, αυτό δεν τον έχει εμποδίσει από να είναι στον αγωνιστικό χώρο.

Κι όμως, αφού ο Λούκας Ποντόλσκι συνεχίζει να παίζει, κατακτώντας μάλιστα και το πρώτο τρόπαιο του κλαμπ της Πολωνίας, μετά από 39 ολόκληρα χρόνια!

🥹🇵🇱 This is incredible. 40-year-old Lukas Podolski just won the Polish Cup with Górnik Zabrze. He previously said it was his DREAM to end his footballing career playing for them. Incredible moment. 🏆❤️ pic.twitter.com/gyzgJhAy7C — EuroFoot (@eurofootcom) May 2, 2026

Στον τελικό του Κυπέλλου βρήκε απέναντί της τη Ρακόφ (02/05, 2-0) και μπόρεσε να ξεπεράσει το «εμπόδιό» της για το έβδομο τίτλο της στον θεσμό!

Θα είναι ο τελευταίος στην ιστορία του Λούκας Ποντόλσκι; Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά ήταν η αφορμή, για να υπάρξει κάτι εντυπωσιακό.

Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής έχει κερδίσει στην καριέρα του συνολικά πέντε Κύπελλα. Όμως, όλα έχουν κάτι… διαφορετικό.

40-year-old Lukas Podolski celebrates with Górnik Zarbrze after winning the Polish Cup.



He became a part-owner of the club in 2025 and led them to their first major trophy in 38 years 🏆 pic.twitter.com/GcEzhb3Olv — B/R Football (@brfootball) May 2, 2026

Κάθε Κύπελλο και άλλη… χώρα

Τι ακριβώς; Έχουν έρθει με διαφορετικές ομάδες! Η αρχή έγινε πριν αρκετά χρόνια, όταν και έπαιζε στην Μπάγερν Μονάχου.

Ως πιτσιρικάς κατέκτησε το DFB-Pokal το 2008, για να προσθέσει το πρώτο Κύπελλο στην τροπαιοθήκη του.

Τα χρόνια πέρασαν και μπόρεσε να κερδίσει τον ίδιο θεσμό, αλλά σε άλλη χώρα το 2014. Τότε, φορώντας τη φανέλα της Άρσεναλ είχε καταφέρει να κατακτήσει το FA Cup!

Δύο χρόνια αργότερα είχαμε και το Κύπελλο Τουρκίας. Ο Λούκας Ποντόλσκι έμεινε για δύο σεζόν στη Γαλατάσαραϊ και το 2016 έχει να θυμάται την εν λόγω διοργάνωση.

Επόμενός του σταθμός ήταν η Βίσελ Κόμπε, με την οποία μπόρεσε να κάνει δικό του το Κύπελλο Ιαπωνίας το 2019! Το τελευταίο τρόπαιο, πριν έρθει στην Πολωνία και «γράψει» ξανά στην ιστορία.

Τι σημαίνει αυτό; Ο Λούκας Ποντόλσκι έχει κατακτήσει πέντε Κύπελλα, όλα με διαφορετικές ομάδες, αλλά το πιο εντυπωσιακό έχουν έρθει και σε διαφορετικές χώρες!

Κι όμως, όσο «τρελό» και να μπορεί να ακουστεί, ο 40χρονος ποδοσφαιριστής το έχει κάνει.