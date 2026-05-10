Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, αλλά ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει… βαρεθεί να «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο!

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο MLS και να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.

«Οδήγησε» την ομάδα του σε ακόμη μία σημαντική νίκη, αυτή τη φορά με 4-2 (10/05) απέναντι στο Τορόντο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς βρήκε δίχτυα, μοίρασε δύο ασίστ και αποτέλεσε τον ηγέτη της ομάδας του στην εκτός έδρας επικράτηση.

Εκτός από τον Λιονέλ Μέσι, για την Ίντερ Μαϊάμι σκόραραν επίσης οι Λουίς Σουάρες, Ροντρίγκο Ντε Πολ και Σέρχιο Ρεγκιλόν, σε μία εμφάνιση που επιβεβαίωσε τη δυναμική της ομάδας στη φετινή σεζόν.

Η νέα εντυπωσιακή παρουσία του 38χρονου άσου συνοδεύτηκε και από ένα ακόμη σπουδαίο ατομικό επίτευγμα.

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο πιο… γρήγορος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS που συμμετείχε σε 100 γκολ με την ίδια ομάδα, φτάνοντας το συγκεκριμένο ορόσημο σε μόλις 64 αγώνες.

Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο, ο οποίος είχε χρειαστεί 95 συμμετοχές για να πετύχει το ίδιο επίτευγμα.

Από την άφιξή του στο Μαϊάμι το καλοκαίρι του 2023, ο Λιονέλ Μέσι έχει αλλάξει επίπεδο την Ίντερ Μαϊάμι, καταγράφοντας ήδη 59 γκολ και 41 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, έχει οδηγήσει τον σύλλογο στις σημαντικότερες επιτυχίες της ιστορίας του, με την κατάκτηση του Leagues Cup και του Supporters’ Shield.

Η παρουσία του Αργεντινού δεν έχει επηρεάσει μόνο την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά συνολικά το προφίλ του συλλόγου και του MLS, με την Ίντερ Μαϊάμι να αποτελεί πλέον ένα από τα πιο προβεβλημένα κλαμπ παγκοσμίως.

Πλέον, η ομάδα του Μαϊάμι στρέφει την προσοχή της στη δύσκολη αναμέτρηση απέναντι στην FC Σινσινάτι, με στόχο να παραμείνει κοντά στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας και να συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορεία στο πρωτάθλημα.