Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να πλησιάζει στα 39 του χρόνια, όμως η επιθυμία του να αγωνίζεται δεν «στερεύει».

Έτσι, σε μία συνέντευξή του στο «NBC News» εξέφρασε την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της Αργεντινής και στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Παρ’ όλα αυτά, κάτι που κέντρισε το ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη συνέντευξη, ήταν η αντίδραση του θρυλικού σούπερ σταρ, όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε πως «είσαι ο καλύτερος όλων των εποχών, σωστά;».

Ο Μέσι, λοιπόν, τον κοίταξε, χαμογέλασε με.. νόημα και αρκέστηκε σε αυτό. ως απάντηση, συνεχίζοντας κανονικά την κουβέντα.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

You're the GOAT 🐐, right?



Lionel Messi: " smiles 😁"



Παράλληλα, ο Μέσι ανέφερε:

«Είναι εξαιρετικό να μπορώ να βρίσκομαι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και θα ήθελα πολύ να με αξιώσει ο Θεός να βρίσκομαι εκεί. Θέλω να νιώθω καλά και να είμαι βασικός παίκτης στο να βοηθήσω την εθνική μου ομάδα, αν τα καταφέρω. Και θα το αξιολογώ μέρα με τη μέρα όταν ξεκινήσω την προετοιμασία με την Ίντερ Μαϊάμι και θα δω αν μπορώ πραγματικά να είμαι στο 100%.

Ανυπομονώ πραγματικά γιατί είναι Μουντιάλ… Προερχόμαστε από την κατάκτηση στην τελευταία διοργάνωση και το να μπορούμε να την υπερασπιστούμε ξανά στο γήπεδο είναι κάτι σπουδαίο. Είναι πάντα όνειρο να παίζεις για την εθνική ομάδα, ειδικά σε επίσημες διοργανώσεις, οπότε ελπίζω ο Θεός να μου επιτρέψει να το κάνω ξανά».

"Ojalá que Dios me permita volver a jugar el Mundial".

Lionel Messi. 🇦🇷🙏🏽



Για την ανανέωση με την ‘Ίντερ Μαϊάμι: «Πάντα έλεγα ότι βασίζω την απόφασή μου στο πώς νιώθω μέρα με τη μέρα, σωματικά και ψυχικά, για να συνεχίσω να παίζω και να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου. Και, ειλικρινά, ένιωσα πολύ καλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είμαι χαρούμενος που ζω στο Μαϊάμι, όπως και η οικογένειά μου, και, ειλικρινά, η απόφαση ήταν εύκολη».

Για το πώς η ηλικία επηρεάζει το παιχνίδι για έναν παίκτη: «Προφανώς, καθώς μεγαλώνεις, χάνεις ιδιότητες που είχες όταν ήσουν νεότερος: ταχύτητα, χρόνο αντίδρασης, να βλέπεις το παιχνίδι πιο γρήγορα και να παίρνεις αποφάσεις… Μερικές φορές το μυαλό είναι πιο γρήγορο από τα πόδια. Αλλά νομίζω ότι πάντα προσπαθούσα να ξεπερνάω αυτά τα πράγματα και να συνεχίζω να προσπαθώ να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, να αξιοποιώ στο έπακρο τις σωματικές μου ικανότητες και το παιχνίδι μου, και προσπαθούσα να προσαρμοστώ στις νέες συνθήκες».