Η Ανγκόλα έχει «τρελαθεί» και όπως αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα του εξωτερικού είναι έτοιμη να πληρώσει 12.000.000 ευρώ, για ένα φιλικό!

Πόσo μακριά μπορεί να φτάσει η «τρέλα» για τον Λιονέλ Μέσι; Πάρα πολύ αρκεί να δούμε το τι είναι έτοιμη να κάνει η Ανγκόλα!

Ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι διανύει τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Επομένως, πολλοί θα ήθελαν να τον αντιμετωπίσουν, έστω και για μία τελευταία φορά.

Στις 11 Νοεμβρίου, η χώρα από όπου κατάγεται ο Ζίνι γιορτάζει 50 χρόνια από την ανεξαρτησία της.

Για αυτό, η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Κυβέρνησή της θέλει να κάνει ένα «δώρο»! Ποιο είναι αυτό; Να φέρει τον Λιονέλ Μέσι στη χώρα της Αφρικής για ένα φιλικό παιχνίδι στις 14 του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αρκετά Μέσα, το deal έχει «κλειδώσει» και η Αργεντινή θα πάει στην Ανγκόλα! Ωστόσο, ποιο είναι το πιο «παράδοξο» της υπόθεσης;

🚨🚨| NEW: Angola will spend €12 million to face Argentina in a friendly. 🇦🇴



The high cost is mainly due to Lionel Messi’s presence, which is expected to completely sell out the 11-November Stadium.



[@snewsafrica] pic.twitter.com/2BqH1XtTdT — CentreGoals. (@centregoals) October 30, 2025

Τα λεφτά που θα λάβει η «αλμπισελέστε», ώστε να παίξει αυτόν τον αγώνα! Το ποσό «ζαλίζει», καθώς όπως έχει αναφερθεί αυτό το ποσό θα είναι στα 12.000.000 ευρώ!

Κι όμως, η Ανγκόλα το έχει βάλει… σκοπό να «αναγκάσει» την Αργεντινή να βρεθεί στο Estadio 11 Novembro, ώστε ο κόσμος της να έχει την ευκαιρία να δει τον Λιονέλ Μέσι να παίζει, πριν «κρεμάσει» τα παπούτσια του!

Μπορεί το ποσό να φαίνεται «εξωπραγματικό», αλλά η «τρέλα» για τον «σταρ» της Ίντερ Μαϊάμι, όλα μπορούν να γίνουν…