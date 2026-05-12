Ο Ζοσέ Μουρίνιο έδωσε μια… ιδιαίτερη απάντηση, όταν ρωτήθηκε για τις φήμες που τον συνδέουν με τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο φέρεται να αποτελεί τον Νο. 1 στόχο του Φλορεντίνο Πέρεθ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε δηλώσει πριν από περίπου δύο μήνες, πως θα συνέχιζε στον πάγκο της Μπενφίκα και την επόμενη σεζόν, εάν του το πρότειναν. Ωστόσο, στις τελευταίες του δηλώσεις δεν υπήρχε πια η ίδια βεβαιότητα.

Για την ακρίβεια, όταν ο «Special One» ρωτήθηκε με αφορμή την πιθανή επιστροφή του στη Ρεάλ, σχετικά με τη δήλωση που είχε κάνει την 1η Μαρτίου για την παραμονή του στους «αετούς», με τον ίδιο να δίνει μία ιδιαίτερα… αινιγματική απάντηση.

Παράλληλα, τόνισε πως όλα θα ξεκαθαρίσουν αμέσως μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Μπενφίκα.

🚨🗣️ Reporter: “In March you said you want to stay at Benfica and respect your contract, and if they offered an extension you would sign it with no objections. After everything that has happened, if there is an extension would you sign it?”



Jose Mourinho: "NO. What I said in… — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 12, 2026

Σχετικά με το αν ισχύουν όσα είχε πει την 1η Μαρτίου είπε: «Όχι. Επειδή η 1η Μαρτίου ήταν η 1η Μαρτίου και τώρα μπαίνουμε στη τελευταία εβδομάδα του πρωταθλήματος και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σκεφτούμε τα συμβόλαια. Είναι η ώρα να επικεντρωθούμε στην αποστολή μας, η οποία είναι να κάνουμε ένα θαύμα.

Και μένω εδώ, επειδή δεν θέλω να ξεκινήσω την επόμενη σεζόν με αποκλεισμό. Απομένει μόνο ένα παιχνίδι, μόνο οκτώ ημέρες. Χαλαρώστε, απομένει μόνο μία εβδομάδα. Από τη Δευτέρα, θα μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον μου ως προπονητής».