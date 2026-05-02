Ο Αντονί Μαρσιάλ πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μοντερέι, ωστόσο δεν θα φύγει από το Μεξικό με… άδεια χέρια.

Η θητεία του Άντονι Μαρσιάλ στη Μοντερέι εξελίσσεται σε μια δαπανηρή αποτυχία για τη μεξικανική ομάδα, καθώς ο αρχικός ενθουσιασμός για τη μεταγραφή του, έχει δώσει τη θέση του σε μια οριστική ρήξη, που φαίνεται να οδηγεί αναπόφευκτα στο «διαζύγιο».

Ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος πλέον προπονείται μόνος του μετά από φήμες για πειθαρχικά παραπτώματα, δεν κατάφερε να πείσει ούτε στον αγωνιστικό τομέα, σημειώνοντας μόλις ένα τέρμα σε 20 εμφανίσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, η διοίκηση του συλλόγου έχει ήδη αποφασίσει τη λύση της συνεργασίας τους, μια κίνηση που θα της κοστίσει περίπου τέσσερα εκατομμύρια δολάρια για την αποζημίωση.

Φυσικά, ο Γάλλος επιθετικός έχει συμβόλαιο που εκπνέει το 2027, ωστόσο η Μοντερέι επιδιώκει να απαλλαγεί από την παρουσία του άμεσα, την ώρα που ομάδες από το MLS καραδοκούν για να τον αποκτήσουν, προσφέροντας μια διέξοδο στον Μαρσιάλ.