Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε, για ακόμα μία φορά, με ένα στατιστικό να τον «ξεχωρίζει», σε σχέση με όλους τους συμπαίκτες του στην Κόμο!

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να πετάει «φωτιές»! Ο Σεσκ Φάμπρεγας τον εμπιστεύεται συνεχώς και τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους είναι εκπληκτικά.

Η Κόμο «φλερτάρει» με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αφού τη δεδομένη στιγμή, είναι στην 5η θέση με 48 βαθμούς στο «πορτοφόλι» της.

Σημαντικό ρόλο στην πορεία της, έχει «παίξει» και ο Έλληνας επιθετικός, καθώς έχει εξελιχθεί σε ένα σημαντικό «εργαλείο» της.

Στην 27η αγωνιστική της Serie A, μπόρεσε για ακόμα μία φορά, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Και μάλιστα, ήταν το γκολ που ξεκίνησε την «αντεπίθεση» της ομάδας του, κόντρα στη Λέτσε (28/02, 4-1), μιας και είχε μείνει πίσω στο σκορ.

Αυτό ήταν και το τέρμα Νο.12 για τη φετινή σεζόν, για τον Έλληνα επιθετικό, αλλά και το 9ο του συνολικά στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Μπορεί να είναι ο πρώτος σκόρερ του κλαμπ του, αλλά υπάρχει ένα ακόμα στατιστικό που τον «ξεχωρίζει».

Το «restart» του Δουβίκα στα «χέρια» του Σεσκ Φάμπρεγας Ο Τάσος Δουβίκας έχει βρει τον ρόλο του στην Κόμο και εξελίσσεται σε ιδανικό «όπλο» στη φαρέτρα της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας.

Γιατί ο Δουβίκας «ξεχωρίζει» στην Κόμο

Ο Τάσος Δουβίκας έχει παίξει συνολικά 1.502 λεπτά στη Serie A. Δηλαδή, συνεισφέρει ένα γκολ για την ομάδα του, κάθε 150’, αφού εκτός από εννέα γκολ, έχει και μία ασίστ.

Αυτό είναι ακριβώς, και που τον «ξεχωρίζει» ανάμεσα στους συμπαίκτες του.

Ο Τάσος Δουβίκας αν μείνουμε αποκλειστικά στις φορές που έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα, θα δούμε πως τα καταφέρνει μία ανά 167 λεπτά στη Serie A!

Πώς ο Μπενίτεθ «προετοίμασε» τον Δουβίκα, για τη Serie A και τον Φάμπρεγας Ο Τάσος Δουβίκας «έσταξε» μέλι για τον Ράφα Μπενίτεθ και εξήγησε πώς τον «προετοίμασε», για να είναι έτοιμος για τη Serie A και τον Σεσκ Φάμπρεγας!

Η καλύτερη συχνότητα σκοραρίσματος, που θα βρούμε στην Κόμο για το ιταλικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, είναι ο μοναδικός παίκτης για την ομάδα της Λομβαρδίας, που μπροστά-μπροστά έχει τον αριθμό «ένα», στο εν λόγω στατιστικό.

Το αν θα συνεχίσει με την ίδια «ταχύτητα» κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ωστόσο, τα όσα κάνει ο Τάσος Δουβίκας τη φετινή σεζόν είναι εκπληκτικά. Και γιατί, να μην «ρίξει» κι άλλο το πόσα λεπτά θέλει, για να βρει ένα γκολ στη Serie A;