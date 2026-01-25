Ο Τάσος Δουβίκας «έσταξε» μέλι για τον Ράφα Μπενίτεθ και εξήγησε πώς τον «προετοίμασε», για να είναι έτοιμος για τη Serie A και τον Σεσκ Φάμπρεγας!

Ο Τάσος Δουβίκας τον τελευταίο καιρό πετάει «φωτιές». Σκοράρει το ένα γκολ μετά το άλλο και έχει κάνει τον Σεσκ Φάμπρεγας να χαμογελάει!

Ο Έλληνας επιθετικός, μετά την «ντοπιέτα» απέναντι στην Τορίνο (24/01, 2-0) έφτασε τα οκτώ τέρματα στη Serie A και είναι στη δεύτερη θέση στον πίνακα των σκόρερ σε ισοβαθμία.

Την ώρα, που κυκλοφόρησε και μία μεγάλη του συνέντευξη στην «Gazzeta Dello Sport», όπου και μιλάει για πολλά και διάφορα πράγματα.

Ανάμεσα σε όσα είπε «ξεχώρισαν» τα λόγια του για τον Ράφα Μπενίτεθ, μιας και είχαν συνεργαστεί μαζί στη Θέλτα.

Ο Τάσος Δουβίκας εξήγησε ότι ο Ισπανός τεχνικός τού δίδαξε πάρα πολλά. Την ίδια ώρα, τόνισε ότι το γεγονός πως τον χρησιμοποιούσε σε ματς όπως με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα τον «προετοίμασε» για το επίπεδο της Serie A!

Το ίδιο αποθεωτικά ήταν τα λόγια του και για τον Σεσκ Φάμπρεγας, καθώς ανέφερε πως είναι μία «ιδιοφυΐα» και τον έχει βοηθήσει εξίσου πάρα πολύ.

Αναλυτικά, τι είπε ο Τάσος Δουβίκας για Ράφα Μπενίτεθ και Σεσκ Φάμπρεγας:

Παρ’ όλα αυτά, η προσαρμογή σου στο ποδόσφαιρό μας ήταν πολύ γρήγορη…

«Νομίζω ότι το να παίζω στην Ισπανία, για τη Θέλτα, με βοήθησε. Εξελίχθηκα πολύ σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το να μπω στο γήπεδο εναντίον της Μπαρτσελόνα ή της Ρεάλ Μαδρίτης με προετοίμασε να αντιμετωπίσω ομάδες όπως η Ίντερ ή η Νάπολι. Ένας προπονητής όπως ο Ράφα Μπενίτεθ με δίδαξε πολλά. Ομοίως, ένας σπουδαίος προπονητής όπως ο Φάμπρεγας, Ισπανός μάλιστα, εδώ στην Κόμο με βοηθάει πολύ, ξεκινώντας από την κατανόηση των διαφορών μεταξύ ισπανικού και ιταλικού ποδοσφαίρου, το οποίο είναι πολύ πιο αμυντικό από το πρώτο, όπου η τεχνική και η δημιουργικότητα έχουν προτεραιότητα. Εδώ, ωστόσο, υπάρχει μια εμμονή με τα αποτελέσματα. Αλλά μου αρέσει πολύ να παίζω και να ζω στην Ιταλία. Από ποδοσφαιρικής και προσωπικής άποψης, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή μου.»

Είναι όντως ο Φάμπρεγας ιδιοφυΐα;

«Ναι. Ο Σεσκ είναι ένας από τους λόγους που με ώθησαν να έρθω εδώ. Έχουμε την ίδια εργασιακή ηθική, το ίδιο πάθος και τον ίδιο τρόπο που βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Ο Φάμπρεγας μού ζητά να γίνομαι καλύτερος παίκτης κάθε μέρα».