Ο Τάσος Δουβίκας έχει βρει τον ρόλο του στην Κόμο και εξελίσσεται σε ιδανικό «όπλο» στη φαρέτρα της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο Τάσος Δουβίκας διανύει μία εξαιρετική σεζόν με την Κόμο στη φετινή Serie A. Τόσο ο ίδιος, όσο και η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο σύλλογος από τη Λομβαρδία «φουλάρει» για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη σεζόν. Μετά από 26 αναμετρήσεις στο φετινό πρωτάθλημα έχει φτάσει τους 45 πόντους και βρίσκεται στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Μάλιστα, απέχει μόλις πέντε βαθμούς από την 4άδα και τις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας έχει φτιάξει μία ομάδα, με την πραγματική έννοια της λέξης. Μέσα σε αυτήν, συμπεριλαμβάνεται φυσικά και ο Τάσος Δουβίκας, έχοντας πολύ σημαντικό ρόλο.

Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι φορές που ο Έλληνας επιθετικός έχει επιλεχθεί για το αρχικό σχήμα.

Αυτό έγινε και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γιουβέντους, όπου η Κόμο πέτυχε μία τεράστια νίκη (21/02, 0-2), όπου ο 26χρονος φορ ξεκίνησε στην «αιχμή του δόρατος» και μοίρασε την ασίστ για το πρώτο τέρμα της ομάδας του.

Γενικότερα, εάν ρίξουμε μια ματιά στη φετινή σεζόν, γίνεται αντιληπτό πως ο Δουβίκας είναι ένα πολύ σημαντικό «όπλο» στη… φαρέτρα του Σεσκ Φάμπρεγας.

Μέχρι στιγμής, μετρά συνολικά 30 εμφανίσεις σε Serie A και Coppa Italia, έχοντας πετύχει 11 γκολ, ενώ μοίρασε και 2 ασίστ. Δηλαδή, συνεισφέρει σε κάποιο τέρμα της ομάδας του, ανά περίπου δύο ματς που αγωνίζεται, δείχνοντας πως πατά όλο και πιο «γερά» στα πόδια του. Άλλωστε, αποτελεί και τον πρώτο σκόρερ της Κόμο, σε όλες τις διοργανώσεις, όντας πάνω από τον Νίκο Παζ, που έχει 10 τέρματα έως τώρα.

Υπενθυμίζουμε πως η κορυφαία σεζόν, σε επίπεδο σκοραρίσματος, στην καριέρα του Δουβίκα, ήταν το 2022/23, όταν είχε σκοράρει 22 φορές με τη φανέλα της Ουτρέχτης.

Μπορεί άραγε να «αγγίξει» ξανά αυτήν την εντυπωσιακή επίδοση; Θα φανεί, όμως δίχως αμφιβολία, διανύει ήδη μία εξαιρετική σεζόν με την Κόμο, κάνοντας το δικό του «restart».