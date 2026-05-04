Η Ίντερ είναι και με τη… βούλα πρωταθλήτρια Ιταλίας, με τον Κριστιάν Κίβου να «χαμογελάει» στην πρώτη του σεζόν. Ποιους «μιμήθηκε»;

Μπορεί η σεζόν της να είχε πολλά «σκαμπανεβάσματα», αλλά η Ίντερ πήρε το «στέμμα» της Νάπολι! Τις τελευταίες ώρες υπάρχει νέα πρωταθλήτρια Ιταλίας, με τους «νερατζούρι» να πανηγυρίζουν.

Με μονάχα τρεις αγωνιστικές να απομένουν το +12 των Μιλανέζων δεν μπορεί να ανατραπεί, που έφτασαν στην 21η κατάκτηση της ιστορίας τους!

Σε μία σεζόν που ήταν σε «μεταβατικό» στάδιο, αφού είχαμε την αποχώρηση του Σιμόνε Ιντζάγκι το περασμένο καλοκαίρι.

The moment Inter secured their 21st Scudetto! 🙌 pic.twitter.com/I2pUCn7paN — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 3, 2026

Ένας παλιός της «γνώριμος» πήρε τη σκυτάλη, με τον Κριστιάν Κίβου να λέει «ναι» στη μεγάλη «πρόκληση». Μάλιστα, πολλές ήταν οι φορές που δέχτηκε «σκληρή» κριτική και αρκετά ΜΜΕ της Ιταλίας «μίλαγαν» για ένα πιθανό «διαζύγιο».

Ωστόσο, ο Ρουμάνος τεχνικός μπόρεσε να φτάσει στον πρώτο τίτλο της καριέρας του, σε επίπεδο ανδρών! Και μάλιστα, το έκανε με έναν πολύ σπάνιο τρόπο.

Ο λόγος; Ότι βρισκόταν στην πρώτη του σεζόν στην Ίντερ. Για την ακρίβεια, έγινε μονάχα ο δεύτερος προπονητής τον 21ο αιώνα που στην «παρθενική» του σεζόν στους «νερατζούρι» κερδίζει τη Serie A!

Inter have won their 21st league title and their third in the last six seasons, moving them two clear of city rivals Milan as the nation’s second-most successful side. pic.twitter.com/5GRfNEsJvX — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 3, 2026

Ποιος ήταν ο προηγούμενος; Μα φυσικά, ο Ζοσέ Μουρίνιο! Τη σεζόν 2008-09 μπόρεσε να συνεχίσει την «κυριαρχία» της Ίντερ, που έφτασε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή.

Η λίστα «τελειώνει» για τον αιώνα που διανύουμε, καθώς για να βρούμε τους προηγούμενους που πανηγύρισαν τη Serie A στην πρώτη τους σεζόν πρέπει να «κοιτάξουμε» πιο πίσω.

Ακόμα και έτσι, τα ονόματα είναι λίγα, καθώς θα φτάνουν μέχρι τον αριθμό Νο.5. Κι αυτό, γιατί κάτι ανάλογο είχαν καταφέρει οι Τζιοβάνι Ινβερνίτσι (1970-71), Αλφέρνο Φόνι (1952-53) και ο Άρπαντ Βάις (1929-30)!

Επομένως, εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως μόνο «δεδομένο» δεν είναι το πρωτάθλημα, όταν αλλάζει προπονητή η Ίντερ.