Μπορεί να έχει περάσει κάτω από τα «ραντάρ», αλλά ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο είχε μία σεζόν, που θύμιζε περισσότερο… μεσοεπιθετικό!

Τις περισσότερες φορές οι επιθετικοί είναι αυτοί που «κλέβουν» τη δόξα από την ομάδα τους, χάρη στις επιδόσεις τους. Ωστόσο, στη Serie A τα πράγματα ήταν διαφορετικά, λόγω του Φεντερίκο Ντι Μάρκο.

Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής έκανε μία ΟΝΕΙΡΙΚΗ σεζόν, που σίγουρα δύσκολα θα «ξεχάσει». Κατέκτησε το νταμπλ με την Ίντερ, ενώ τα όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο ήταν «μαγικά».

Ποια ήταν η επιβράβευσή του; Να αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης της σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.

🚨 OFFICIEL ! FEDERICO DIMARCO 🇮🇹 EST ÉLU MEILLEUR JOUEUR DE SERIE A CETTE SAISON ! 🎖️



Κι όμως, ένας ποδοσφαιριστής που δεν παίζει στην επίθεση τα κατάφερε. Πώς έγινε αυτό; Έχοντας στατιστικά, που θύμιζαν… μεσοεπιθετικό και όχι έναν αριστερό full back!

Ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο, υπό τις οδηγίες του Κρίστιαν Κίβου, ανάλαβε περισσότερες ευθύνες κάνοντας ό,τι περνάει από τα πόδια του να μοιάζει με… χρυσό.

Τα χτυπήματά του, από εκτελέσεις κόρνερ ή φάουλ, ήταν μία μόνιμη πηγή κινδύνου, για τις αντίπαλες άμυνες.

Γι’ αυτό και αν ρίξει κανείς μία γρήγορη ματιά στα νούμερα του θα «τρελαθεί». Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής μπόρεσε από τη θέση του αριστερού μπακ-χαφ, να έχει επτά γκολ, αλλά και 17 ασίστ στη Serie A!

Μάλιστα, αυτήν ήταν και η πιο παραγωγική σεζόν, από οποιοδήποτε αμυντικό έχει παίξει τα τελευταία 20 χρόνια στα Top-5 πρωταθλήματα.

Επομένως, εύκολα μπορεί να απαντήσει κανείς στο: «γιατί ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο κορυφαίος παίκτης στη Serie A;»

Άλλωστε, οι αριθμοί ορισμένες φορές είναι αρκετοί, για να μας δώσουν και τις «απαντήσεις», όπως έγινε και αυτή τη φορά…