Τις περισσότερες φορές οι επιθετικοί είναι αυτοί που «κλέβουν» τη δόξα από την ομάδα τους, χάρη στις επιδόσεις τους. Ωστόσο, στη Serie A τα πράγματα ήταν διαφορετικά, λόγω του Φεντερίκο Ντι Μάρκο.
Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής έκανε μία ΟΝΕΙΡΙΚΗ σεζόν, που σίγουρα δύσκολα θα «ξεχάσει». Κατέκτησε το νταμπλ με την Ίντερ, ενώ τα όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο ήταν «μαγικά».
Ποια ήταν η επιβράβευσή του; Να αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης της σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Κι όμως, ένας ποδοσφαιριστής που δεν παίζει στην επίθεση τα κατάφερε. Πώς έγινε αυτό; Έχοντας στατιστικά, που θύμιζαν… μεσοεπιθετικό και όχι έναν αριστερό full back!
Ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο, υπό τις οδηγίες του Κρίστιαν Κίβου, ανάλαβε περισσότερες ευθύνες κάνοντας ό,τι περνάει από τα πόδια του να μοιάζει με… χρυσό.
Τα χτυπήματά του, από εκτελέσεις κόρνερ ή φάουλ, ήταν μία μόνιμη πηγή κινδύνου, για τις αντίπαλες άμυνες.
Γι’ αυτό και αν ρίξει κανείς μία γρήγορη ματιά στα νούμερα του θα «τρελαθεί». Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής μπόρεσε από τη θέση του αριστερού μπακ-χαφ, να έχει επτά γκολ, αλλά και 17 ασίστ στη Serie A!
Μάλιστα, αυτήν ήταν και η πιο παραγωγική σεζόν, από οποιοδήποτε αμυντικό έχει παίξει τα τελευταία 20 χρόνια στα Top-5 πρωταθλήματα.
Επομένως, εύκολα μπορεί να απαντήσει κανείς στο: «γιατί ο Φεντερίκο Ντι Μάρκο κορυφαίος παίκτης στη Serie A;»
Άλλωστε, οι αριθμοί ορισμένες φορές είναι αρκετοί, για να μας δώσουν και τις «απαντήσεις», όπως έγινε και αυτή τη φορά…