Η πώληση του Χρήστου Μανδά φαίνεται πως ήταν κάτι που δεν άρεσε στον Μαουρίτσιο Σάριο.

Η Λάτσιο εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Ίντερ, επικρατώντας της Αταλάντα στη διαδικασία των πέναλτι με πρωταγωνιστή τον Εντουάρντο Μότα.

Παρά την καθοριστική συμβολή του Μότα, ο προπονητής των «λατσιάλι», Μαουρίτσιο Σάρι, στάθηκε στην περίπτωση του Χρήστου Μανδά σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση με την Ουντινέζε, αποκαλύπτοντας πως η παραχώρηση του Έλληνα τερματοφύλακα στην Μπόρνμουθ κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου έγινε χωρίς τη δική του συγκατάθεση.

Maurizio Sarri scuote ancora una volta l'ambiente Lazio. Il tecnico biancoceleste, con il suo solito stile diretto e pungente, ha gettato ombre sulla cessione di Mandas. "Quando è stato ceduto non ero contento", ha confessato ai microfoni di Sky Sport nel post partita contro… pic.twitter.com/WtfMrHL2sW — Laziochannel.it (@LazioChannel) April 27, 2026

Χαρακτηριστικά, ο Σάρι ανέφερε πως: «Όταν πουλήθηκε ο Μανδάς δεν ήμουν χαρούμενος, είχαμε μέχρι τότε δύο εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Ήμασταν αρκετά τυχεροί που βρήκαμε αυτό το παιδί που είναι πολύ υψηλού επιππέδου, τον Μότα, ο οποίος τα πηγαίνει καλά.

Ελπίζω να παραμείνει προσγειωμένος γιατί δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένος τερματοφύλακας. Πρέπει να βελτιώσει σημαντικά δύο με τρεις πτυχές του παιχνιδιού του, παρόλα αυτά έχει σημαντικά προσόντα».