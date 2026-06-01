Τάσος Δουβίκας, Κόμο και Σεσκ Φάμπρεγας έχουν «τρελάνει» τους πάντες και αυτό φάνηκε και στο Transfermarkt!

«Παραμύθι». Μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί, τα όσα έζησαν Τάσος Δουβίκας και Σεσκ Φάμπρεγας με την Κόμο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν στο Champions League. Κι όλα αυτά, ενώ πριν από επτά χρόνια οι Λομβαρδοί ήταν στην τέταρτη κατηγορία!

Ωστόσο, όλα έχουν αλλάξει. Μπόρεσε τα έβαλε με «μεγαθήρια» της Serie A τερμάτισε στις θέσεις που «οδηγούν» στα «αστέρια» και ο Τάσος Δουβίκας ήταν καταλυτικός.

Από την ημέρα που «πάτησε» το πόδι του στην Ιταλία μοιάζει να έχει βρει την «Ιθάκη» του. Τα όσα κάνει είναι φανταστικά και υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγας έχει καταφέρει να «εκτοξεύσει» και την… τιμή του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Στα τρελά τους όνειρα δοσμένοι Ο Τάσος Δουβίκας απογειώνεται στα χέρια του «μαέστρου» Σεσκ Φάμπρεγας και η Κόμο ονειρεύεται και «μεγαλώνει» με αστραπιαίες ταχύτητες.

Η «εκτόξευση» του Δουβίκα

Μόνο μικρό κατόρθωμα δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής να βγαίνει δεύτερος σκόρερ στη Serie A.

Ο Έλληνας επιθετικός «μύρισε» δίχτυα συνολικά 14 φορές και μόνο o Λαουτάρο Μαρτίνες μπόρεσε να τον ξεπεράσει.

Σε μία σεζόν που θα τη θυμάται σίγουρα για πάρα πολύ καιρό. Με τον Σεσκ Φάμπρεγας και τον Κόμο να «ανταμείβονται» για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν.

Tasos Douvikas: 13 goals and a dream 💭pic.twitter.com/1XK9Pb1JXK — Como1907 (@Como_1907) May 11, 2026

Πίσω στον Γενάρη του 2025, ο Τάσος Δουβίκας αποφάσισε να πει «αντίο» στη Θέλτα, με την ομάδα της Ιταλίας να δαπανεί 14.000.000 ευρώ!

Την ίδια ώρα, που το Transfermarkt είχε ορίσει την «τιμή» του στα 5.000.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, αν ρίξουμε τώρα μία ματιά θα δούμε μία «εκτόξευση».

Ο Έλληνας επιθετικός, χάρη στην εξαιρετική του σεζόν, έφτασε τα 25.000.000 ευρώ στη χρηματιστηριακή του αξία σε χρόνο-μηδέν!

🇬🇷🤩 Anastasios Douvikas (26) with the HISTORIC goal which secured Como's qualification for European football for the very first time in their history! ✅✨ pic.twitter.com/0PoS38Z8fi — EuroFoot (@eurofootcom) May 13, 2026

Σε κάτι λιγότερο από 18 μήνες στα «χέρια» του Σεσκ Φάμπρεγας έχει κάνει ένα εντυπωσιακό «άλμα» και έχει ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΣΕΙ την «τιμή» του.

Σε ένα γεγονός, που ο Ισπανός τεχνικός έχει βάλει το… χεράκι του και έχει πάρει πίσω τα μέγιστα από τον Τάσο Δουβίκα.

Και ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια; Άλλωστε, έχει ανοίξει η «όρεξη» της Κόμο για τα καλά.