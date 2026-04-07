Ο Γιούργκεν Κλίνσμαν έριξε «καρφιά» κατά της Ιταλίας, με αφορμή όσα γίνονται στην Εθνική ομάδα.

Ο Γιούργκεν Κλίνσμαν προκάλεσε αίσθηση με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του στο RAI, χρησιμοποιώντας ως παραδείγματα τους Λαμίν Γιαμάλ και Τζαμάλ Μουσιάλα για να ασκήσει κριτική στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Ο 61χρονος παλαίμαχος άσος και νυν ατζέντης, έχοντας βαθιά γνώση της ιταλικής νοοτροπίας από το πέρασμά του από την Ίντερ και τη Σαμπντόρια την εποχή που το Καμπιονάτο μεσουρανούσε, μίλησε χωρίς περιστροφές για την παρακμή του αθλήματος στη χώρα.

Σχολιάζοντας τον πρωτοφανή αποκλεισμό της Εθνικής Ιταλίας από τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ, ο Γερμανός θέλησε, μέσα από μια δόση υπερβολής και τη σύγκριση με τα δύο κορυφαία ταλέντα της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν, να αναδείξει τα δομικά προβλήματα και τα ελλείμματα που μαστίζουν πλέον το ιταλικό ποδόσφαιρο.

«Η Ιταλία πληρώνει το τίμημα για την απουσία ηγετών, τεχνικά χαρισματικών παικτών και αυτοπεποίθησης στις ακαδημίες νέων. Στην Ιταλία, παίκτες όπως ο Λαμίν Γιαμάλ ή ο Τζαμάλ Μουσιάλα πιθανότατα θα έπαιζαν στη Serie B για να αποκτήσουν εμπειρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.